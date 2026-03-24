Нова пошта хоче купити банк — Forbes

24.03.2026 10:10
Ольга Деркач

Поштово-логістична група Nova вивчає можливість придбання одного або кількох банків, щоб зміцнити позиції своєї фінансової структури NovaPay

Про це співвласник групи Вячеслав Климов розповів у коментарі Forbes.

9 березня під час заходу Nova Summit Климов зі сцени заявив, що фінансова компанія NovaPay найближчим часом може перерости свій поточний формат і стати чимось більшим, ніж просто фінансова компанія.

«Розглядаємо кілька банків, які продаються на ринку», — уточнив він у коментарі Forbes.

За словами Климова, основна причина такого кроку — бажання розширити перелік продуктів і сервісів для клієнтів Nova.

NovaPay була створена у 2013 році як внутрішній фінансовий сервіс для клієнтів Нова пошта. З того часу компанія суттєво масштабувалася: нині її застосунок використовують понад 800 000 клієнтів, сервіс обслуговує близько 70 000 підприємців, а зарплатними проєктами користуються більш ніж 310 сторонніх компаній.

У вересні компанія вийшла на європейський ринок, запустивши застосунок NovaPay EU у Литві.

NovaPay стала першою небанківською фінансовою установою в Україні, яка отримала розширену ліцензію Національного банку. Це дало їй змогу відкривати рахунки та випускати платіжні картки.

За підсумками минулого року чистий прибуток NovaPay скоротився на 21,2% у порівнянні з попереднім роком — з 3,3 млрд грн до 2,6 млрд грн. Водночас виторг компанії зріс із 9,1 млрд грн до понад 10 млрд грн, а обсяг чистих активів збільшився на 26% — з 6,2 млрд грн до 7,3 млрд грн.

Нагадаємо, що компанія NovaPay повідомила про зміну керівництва: Ігор Сироватко завершує роботу на посаді генерального директора. Рішення ухвалили за взаємною згодою сторін після обговорення подальшого формату управління компанією на новому етапі її розвитку. Виконуючим обов’язки CEO призначено Ігоря Приходька, який раніше обіймав посаду фінансового директора (CFO) NovaPay.

