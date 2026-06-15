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НБУ вводить в обіг нову 100-гривневу банкноту

15.06.2026 19:30
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) з 16 червня 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 грн. Головною зміною стане поява патріотичного гасла «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» на зворотному боці купюри

НБУ вводить в обіг нову 100-гривневу банкноту

Фото: unsplash.com

Напис розміщений у правій верхній частині банкноти. Водночас усі інші елементи дизайну та захисту залишилися без змін і відповідають банкноті номіналом 100 грн зразка 2014 року.

Із 16 червня Нацбанк почне видавати нові купюри банкам, інкасаторським компаніям та підприємствам, які займаються обробленням готівки. Надалі вони поступово потраплятимуть у грошовий обіг через банківську систему.

У регуляторі зазначають, що випуск модифікованої 100-гривневої банкноти завершує оновлення всього банкнотного ряду національної валюти. Цей процес НБУ розпочав у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати наявні банкноти номіналом 100 грн на нові. Купюри попередніх років випуску залишаються законним платіжним засобом і продовжать перебувати в обігу разом із модифікованими банкнотами.

Усі банкноти номіналом 100 грн незалежно від року випуску зобов’язані прийматися за номінальною вартістю на всій території України без будь-яких обмежень. Їх можна використовувати для готівкових розрахунків, зарахування на рахунки, депозити та здійснення інших платіжних операцій.

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Оновлення банкнотного ряду з додаванням гасла «СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!» триває вже майже два роки. Першими такі зміни отримали купюри номіналом 500 грн та 1 000 грн, які були введені в обіг 8 серпня 2024 року.

Згодом патріотичне гасло з’явилося на банкнотах інших номіналів: 50 грн — із 23 серпня 2024 року, 20 грн — із 21 серпня 2025 року, а 200 грн — із 25 лютого 2026 року.

Після запуску оновленої 100-гривневої купюри всі банкноти сучасного банкнотного ряду України міститимуть гасло, яке стало одним із символів українського спротиву та національної єдності.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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