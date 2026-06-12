НБУ змінив правила розрахунків для частини експортерів

Нацбанк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій згідно з отриманими пропозиціями від уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 573-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 76»)

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Ураховуючи результати проведених консультацій із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, НБУ збільшує зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за деякими операціями з експорту труб та комплектуючих до залізничного транспорту, здійснених із 15 червня 2026 року. Йдеться про товари, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 7304, 7305, 7306, 8607», — зазначається у повідомленні Національного банку.

Представники регулятора пояснили, що внесення відповідних змін відповідає реальним логістичним і виробничим циклам та не створює ризиків для макрофінансової стабільності. Збільшення граничних строків розрахунків водночас підвищить гнучкість українських експортерів в умовах тривалих логістичних циклів і складних розрахунків з іноземними контрагентами, дасть змогу уникнути скорочення експорту промислової продукції та збереже валютні надходження

У перспективі такі зміни сприятимуть зростанню експорту й, відповідно, збільшенню податкових надходжень, відновленню промисловості та зайнятості.

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Зазначені зміни ухвалені постановою Правління НБУ від 12 червня 2026 року № 63 «Про внесення зміни до постанови Правління Нацбанку від 14 травня 2019 року № 67», що набирає чинності з 13 червня 2026 року.

Довідково

НБУ має змогу самостійно встановлювати виключно загальні граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (для всіх підприємств, незалежно від форми власності та галузевої специфіки). Наразі відповідно до постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 (зі змінами) вони становлять 180 календарних днів для операцій, здійснених із 05 квітня 2022 року.

Встановлювати відмінні від загальних (збільшені чи зменшені) граничні строки розрахунків для суб’єктів певної сфери діяльності / певних експортно-імпортних операцій НБУ може виключно на основі обґрунтованих рекомендацій Уряду України. Так, з початку 2026 року відповідно до пропозицій Кабінету Міністрів України Національний банк розширив граничні строки розрахунків за операціями з експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки, здійснених із 01 березня 2026 року.

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