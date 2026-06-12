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НБУ змінив правила розрахунків для частини експортерів

12.06.2026 19:40
Микола Деркач

Нацбанк переглянув граничні строки розрахунків для окремих експортних операцій згідно з отриманими пропозиціями від уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 червня 2024 року № 573-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2019 р. № 76»)

НБУ змінив правила розрахунків для частини експортерів

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба регулятора.

«Ураховуючи результати проведених консультацій із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України, НБУ збільшує зі 180 до 270 днів граничні строки розрахунків за деякими операціями з експорту труб та комплектуючих до залізничного транспорту, здійснених із 15 червня 2026 року. Йдеться про товари, що класифікуються за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 7304, 7305, 7306, 8607», — зазначається у повідомленні Національного банку.

Представники регулятора пояснили, що внесення відповідних змін відповідає реальним логістичним і виробничим циклам та не створює ризиків для макрофінансової стабільності. Збільшення граничних строків розрахунків водночас підвищить гнучкість українських експортерів в умовах тривалих логістичних циклів і складних розрахунків з іноземними контрагентами, дасть змогу уникнути скорочення експорту промислової продукції та збереже валютні надходження

У перспективі такі зміни сприятимуть зростанню експорту й, відповідно, збільшенню податкових надходжень, відновленню промисловості та зайнятості.

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Зазначені зміни ухвалені постановою Правління НБУ від 12 червня 2026 року № 63 «Про внесення зміни до постанови Правління Нацбанку від 14 травня 2019 року № 67», що набирає чинності з 13 червня 2026 року.

Довідково

НБУ має змогу самостійно встановлювати виключно загальні граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (для всіх підприємств, незалежно від форми власності та галузевої специфіки). Наразі відповідно до постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 (зі змінами) вони становлять 180 календарних днів для операцій, здійснених із 05 квітня 2022 року.

Встановлювати відмінні від загальних (збільшені чи зменшені) граничні строки розрахунків для суб’єктів певної сфери діяльності / певних експортно-імпортних операцій НБУ може виключно на основі обґрунтованих рекомендацій Уряду України. Так, з початку 2026 року відповідно до пропозицій Кабінету Міністрів України Національний банк розширив граничні строки розрахунків за операціями з експорту сільськогосподарської та спеціалізованої техніки, здійснених із 01 березня 2026 року.

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