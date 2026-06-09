Національний банк України (НБУ) застосував захід впливу до фінансової компанії «Медіана Інвест» через порушення вимог щодо розкриття інформації регулятору

Йдеться про ТОВ «Факторингова компанія Медіана Інвест» (ЄДРПОУ 43990523). Регулятор зобов’язав компанію усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог українського законодавства.

Як повідомили в НБУ, підставою для застосування заходу впливу стало неподання документів, які фінансова компанія мала надати після збільшення статутного капіталу у 2025 році. Вимога щодо подання таких документів передбачена Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

У Національному банку зазначили, що порушення було виявлено під час здійснення наглядових заходів. У зв’язку з цим регулятор ухвалив рішення вимагати від компанії вжити необхідних заходів для виправлення ситуації.

Згідно з рішенням НБУ, «Медіана Інвест» повинна усунути порушення та надати необхідні документи до 6 липня 2026 року. До цього часу компанія має привести свою діяльність у повну відповідність до законодавчих вимог.

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Рішення про застосування заходу впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 8 червня 2026 року.

Національний банк здійснює нагляд за діяльністю небанківських фінансових установ, зокрема факторингових, кредитних та страхових компаній. У разі виявлення порушень регулятор може застосовувати різні заходи впливу — від письмових вимог щодо усунення недоліків до штрафних санкцій або обмеження окремих видів діяльності.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року становили $45,73 млрд. За підсумками травня їхній обсяг скоротився на 5,2%, свідчать попередні дані Національного банку України.

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Джерело: НБУ.