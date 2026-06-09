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НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

09.06.2026 17:10
Ольга Деркач

Національний банк України (НБУ) застосував захід впливу до фінансової компанії «Медіана Інвест» через порушення вимог щодо розкриття інформації регулятору

НБУ застосував захід впливу до фінансової компанії

Фото: НБУ

Йдеться про ТОВ «Факторингова компанія Медіана Інвест» (ЄДРПОУ 43990523). Регулятор зобов’язав компанію усунути виявлені порушення та привести свою діяльність у відповідність до вимог українського законодавства.

Як повідомили в НБУ, підставою для застосування заходу впливу стало неподання документів, які фінансова компанія мала надати після збільшення статутного капіталу у 2025 році. Вимога щодо подання таких документів передбачена Положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг.

У Національному банку зазначили, що порушення було виявлено під час здійснення наглядових заходів. У зв’язку з цим регулятор ухвалив рішення вимагати від компанії вжити необхідних заходів для виправлення ситуації.

Згідно з рішенням НБУ, «Медіана Інвест» повинна усунути порушення та надати необхідні документи до 6 липня 2026 року. До цього часу компанія має привести свою діяльність у повну відповідність до законодавчих вимог.

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Рішення про застосування заходу впливу ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 8 червня 2026 року.

Національний банк здійснює нагляд за діяльністю небанківських фінансових установ, зокрема факторингових, кредитних та страхових компаній. У разі виявлення порушень регулятор може застосовувати різні заходи впливу — від письмових вимог щодо усунення недоліків до штрафних санкцій або обмеження окремих видів діяльності.

Нагадаємо, що міжнародні резерви України станом на 1 червня 2026 року становили $45,73 млрд. За підсумками травня їхній обсяг скоротився на 5,2%, свідчать попередні дані Національного банку України.

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Джерело: НБУ.

Рубрики: СвітНовиниНБУ
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