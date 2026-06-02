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Голова НБУ анонсував зміни на ринку капіталів

02.06.2026 17:30
Ольга Деркач

Національний банк України завершує підготовку законодавчих змін для розвитку інфраструктури ринку капіталів. Відповідний законопроєкт уже готовий і найближчим часом може бути зареєстрований у Верховній Раді

Голова НБУ анонсував зміни на ринку капіталів

Фото: НБУ

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний під час форуму «Архітектура безпеки», написав він у своїй сторінці у Facebook.

За словами очільника регулятора, розвиток сучасної інвестиційної інфраструктури є одним із ключових завдань для залучення приватного капіталу в українську економіку та підтримки післявоєнного відновлення.

«Ми активно працюємо над відповідним законодавством. Законопроєкт уже підготовлено, і сподіваюся, що незабаром він буде зареєстрований у парламенті. Україні потрібна сучасна інфраструктура ринків капіталу, якій довірятимуть як внутрішні, так і міжнародні інвестори», — наголосив Пишний.

Виступаючи на панельній дискусії, голова НБУ окреслив чотири основні напрями, які мають сприяти активнішому залученню інвестицій в Україну. Серед них — забезпечення стійкості фінансового сектору, розвиток ринку капіталів, розширення кредитування відновлення та продовження структурних реформ.

Пишний зазначив, що українська фінансова система продемонструвала високу стійкість під час повномасштабної війни, що вже привертає увагу міжнародних інвесторів. Зокрема, останніми роками відбулося кілька угод із придбання українських фінансових установ іноземними компаніями.

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За його словами, інтерес до України зростає не лише через активи, а й через технологічний потенціал. Водночас регулятор фіксує зацікавленість інвесторів у майбутній приватизації державних банків.

Окрему увагу Пишний приділив фінансуванню оборонної галузі. Він повідомив, що державні банки наразі забезпечують 92% кредитування підприємств оборонно-промислового комплексу та близько 70% фінансування відновлення енергетики. Водночас до цих напрямів дедалі активніше долучаються й комерційні банки.

«Наш оборонно-промисловий комплекс і military-tech сьогодні є не лише складовою безпеки, а й однією з найперспективніших сфер для інвестицій», — заявив голова НБУ.

Пишний також наголосив, що подальше економічне зростання України неможливе без продовження структурних реформ та поглиблення інтеграції з Європейським Союзом. На його думку, через п’ять років Україна має стати повноправним членом ЄС, а її економіка та фінансові ринки — повністю інтегрованими в європейський простір.

«У нас не залишилося простих реформ, у нас залишилися тільки складні. Але саме вони створюють підґрунтя для капітальних інвестицій, сильної економіки та інституційної стійкості. Іншого шляху немає», — підсумував він.

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