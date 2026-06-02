Частка проблемних кредитів в українських банках знизилася — НБУ

Національний банк повідомив про подальше скорочення частки непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України. Станом на 1 травня 2026 року цей показник знизився до 12,6%, що на 1,3 відсоткового пункта менше порівняно з початком року.

У НБУ зазначають, що позитивна динаміка зберігається завдяки двом основним факторам. По-перше, банки активно нарощують кредитування, видаючи нові позики вищої якості. По-друге, триває робота з врегулювання та погашення проблемної заборгованості.

За січень-квітень 2026 року валовий кредитний портфель банківської системи зріс на 122,3 млрд грн, або на 9%, і досяг 1,482 трлн грн. Водночас обсяг непрацюючих кредитів скоротився на 2,9 млрд грн, або на 1,5%, до 186,5 млрд грн.

Покращення спостерігається як у сегменті роздрібного кредитування, так і серед корпоративних позичальників. Частка проблемних кредитів фізичних осіб знизилася на 0,4 відсоткового пункта — до 10,4%. У корпоративному секторі показник скоротився на 1,6 відсоткового пункта і становить 15,4%.

Зменшення частки NPL зафіксовано в усіх групах банків. Серед державних банків показник скоротився до 17,9%. У приватних українських банках частка проблемних кредитів становить 7,7%, а в банках з іноземним капіталом — лише 5,9%.

Найвищий рівень NPL традиційно залишається у державному секторі, однак саме державні банки суттєво вплинули на загальне покращення статистики наприкінці минулого року.

У грудні 2025 року державні банки провели масштабне списання старих непрацюючих активів на суму понад 170 млрд грн. Завдяки цьому частка проблемних кредитів у банківській системі досягла найнижчого рівня за останні 15 років.

Скорочення NPL є одним із ключових індикаторів оздоровлення банківського сектору. Менша частка проблемних позик свідчить про покращення якості кредитних портфелів, зниження ризиків для фінансової системи та створює передумови для подальшого розширення кредитування населення й бізнесу. За умови збереження поточних тенденцій банки матимуть більше можливостей для фінансування економіки та підтримки відновлення країни.

Джерело: НБУ.