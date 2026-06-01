Binance запускає торгівлю американськими акціями

Binance відкрила доступ до торгівлі американськими акціями для користувачів, які відповідають вимогам платформи, та планує додати токенізовані цінні папери в межах ширшої стратегії диверсифікації бізнесу за межами криптовалют

Користувачі зможуть торгувати понад 7 000 акцій та біржових фондів (ETF) без комісії, купувати дробові акції від $5, а також отримають доступ до окремих цінних паперів у режимі 24/5 (протягом п’яти днів на тиждень).

Компанія також підтвердила намір запустити токенізовані акції в межах своєї концепції «фінансового суперзастосунку для різних класів активів».

Цей крок робить Binance прямішим конкурентом Coinbase та інших платформ, які прагнуть об’єднати акції, ETF, деривативи й токенізовані активи в одному торговому акаунті. У грудні 2025 року Coinbase також запустила торгівлю американськими акціями та ETF без комісій із доступністю 24/5.

«Токенізація має потенціал змінити фінансові ринки, надаючи користувачам більше контролю, гнучкості та, зрештою, більшої фінансової свободи, — заявив співгенеральний директор Binance Річард Тенг. — Ми бачимо значну можливість зробити фінансові активи доступнішими, кориснішими та краще інтегрованими між традиційними й цифровими ринками».

Новий сервіс працюватиме через брокерсько-дилерську компанію Binance — Nest Trading Limited, зареєстровану в Abu Dhabi Global Market (ADGM).

Для купівлі токенізованих акцій переважно використовуватиметься стейблкоїн USDC від Circle. Також підтримуватимуться BNB, USDt від Tether, USD1 від World Liberty Financial та United Stables (U). Кошти від продажу таких активів користувачі отримуватимуть у USDC.

Крім того, Binance дозволить відповідним користувачам отримувати пасивний дохід, передаючи свої акції в позику через програму Fully Paid Securities Lending (FPSL).

Токенізовані акції з’являться після отримання регуляторного схвалення

Запуск понад 7 000 акцій є частиною стратегії Binance зі створення мультиактивної торгової платформи. Наступним етапом стане запуск токенізованих американських акцій.

Компанія повідомила, що планує представити продукт bStocks уже найближчими тижнями. Це будуть токенізовані цінні папери, прив’язані до акцій та ETF США. Емітентом виступить BTECH Holdings LTD — спеціально створена компанія (SPV), зареєстрована в ADGM.

Водночас Binance зазначила, що запуск bStocks поки очікує на схвалення з боку Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA).

Джерело: Cointelegraph.