Кійосакі пояснив, чому долар приречений

25.05.2026 18:50
Микола Деркач

Пізно ввечері у неділю, 24 травня, відомий автор та інвестор Роберт Кійосакі опублікував у X чергове попередження про можливу «смерть долара США», безпосередньо пов’язавши цей сценарій із конфліктом між США та Іраном

Фото: pixabay.com, facebook.com/RobertKiyosaki

Зокрема, автор книги «Багатий тато, бідний тато» зазначив, що Ісламська Республіка почала приймати оплату за нафту в китайських юанях, та поставив питання про наслідки цього для американської валюти.

Крім того, Кійосакі звернув увагу на недавній епізод подкасту Рея Даліо, у якому мільярдер-інвестор припустив, що рішення Тегерана є важливою віхою у занепаді «петродолара».

Чому Рей Даліо попередив про можливу «смерть долара США»

Як пояснив Даліо, система, за якої нафта оцінюється та торгується виключно в доларах США, довгий час забезпечувала стабільний і широкий попит на американську валюту, що допомагало підтримувати її вартість.

На думку мільярдера, без домовленостей між Вашингтоном та королівською родиною Саудівської Аравії США буде значно складніше залучати нові борги, що призведе до зростання процентних ставок і активнішого друку грошей.

Варто зазначити, що прибутковість 30-річних казначейських облігацій США нещодавно перевищила 5% та досягла максимумів, яких не спостерігалося з періоду напередодні Великої рецесії.

Головні активи Роберта Кійосакі на тлі «смерті долара США»

В іншій частині допису Роберт Кійосакі фактично підтримав інвестиційні рекомендації Рея Даліо на 2026 рік, хоча письменник давно відомий власним набором пріоритетних активів.

Зокрема, автор «Багатого тата» понад десять років закликає своїх підписників не тримати «фальшиві гроші» — долар США — натомість наголошуючи на перевагах «Божих грошей» — золота — та «народних грошей» — Біткоїна.

Останнім часом Кійосакі також дедалі активніше говорить про цінність срібла та навіть поділився прогнозом щодо потенційного зростання цього металу.

Так, в окремому дописі в X, опублікованому ввечері 22 травня, він не лише попередив про неминучий крах, а й припустив, що срібло може зрости до $200. Це означало б ралі на 160% від ціни металу станом на 25 травня — $77. Водночас Роберт Кійосакі не назвав конкретних термінів, коли срібло, на його думку, може досягти цього рівня.

У чому збігаються та розходяться погляди Даліо та Кійосакі

Примітно, що між інвестиційними рекомендаціями Рея Даліо та улюбленими активами автора «Багатого тата» є значний перетин.

Наприклад, обидва вважають золото особливо сильним активом і переконані, що його варто поєднувати з бізнесами, які генерують грошовий потік.

У своєму подкасті Даліо назвав розумним кроком інвестиції в компанії, пов’язані із сировинними товарами — паливом, дорогоцінними металами чи продуктами харчування. Водночас Кійосакі відомий своїми інвестиціями у виробництво яловичини Wagyu.

Водночас між ними є й розбіжності. У своєму останньому епізоді Рей Даліо не згадував криптовалюти, тоді як Роберт Кійосакі залишається прихильником Біткоїна та Ethereum, а раніше позитивно висловлювався і про Solana.

Натомість автор «Багатого тата» рідко говорить про акції. Даліо ж рекомендував торгувати диверсифікованим міжнародним портфелем акцій як хеджем на випадок втрати доларом США статусу світової резервної валюти.

За матеріалами finbold.com.

