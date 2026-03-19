close-btn
PaySpaceMagazine

Готуються масштабні податкові зміни: що вимагає МВФ

19.03.2026 14:50
Микола Деркач

Кабінет міністрів готується найближчими днями внести до Верховної Ради єдиний законопроєкт, який об’єднає всі податкові та митні зміни, необхідні для виконання умов співпраці з МВФ

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерело в уряді.

За словами співрозмовника, документ уже сформований і невдовзі буде винесений на розгляд уряду перед поданням до парламенту.

Йдеться про комплексний законопроєкт, який включатиме одразу кілька ініціатив: запровадження ПДВ для ФОПів, оподаткування цифрових платформ, мито на всі міжнародні посилки, а також продовження дії військового збору після завершення війни.

Раніше Міжнародний валютний фонд переглянув умови нової кредитної програми для України обсягом $8,1 млрд і виключив ці зміни з переліку попередніх вимог. Водночас вони залишаються важливими — їх визначено як структурні маяки, необхідні для подальших переглядів програми.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що всі відповідні законодавчі ініціативи планують об’єднати в один великий законопроєкт, відомий як Beautiful Tax Bill.

Зокрема, щодо ПДВ для ФОПів досягнуто домовленості підвищити поріг застосування з $1 млн до $4 млн у гривневому еквіваленті. Це суттєво зменшить кількість підприємців, яких торкнуться зміни — приблизно з 660 тис. до 257 тис.

Водночас ухвалення цього законопроєкту вже в березні залишається під питанням. За словами прем’єрки, наразі у Верховній Раді немає достатньої кількості голосів для його підтримки.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Рубрики: ЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.