close-btn
PaySpaceMagazine

UGB залучив €31 млн від ЄІБ на кредитування українського бізнесу

16.01.2026 15:40
Ольга Деркач

UGB (Укргазбанк) підписав нову гарантійну угоду з Групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), що має розширити доступ українських компаній до кредитів у період війни та відновлення

UGB залучив €31 млн від ЄІБ на кредитування українського бізнесу

Фото: ukrgasbank.com

Інструмент дозволить банку надати підприємцям понад €31 млн нового фінансування, зокрема на інвестиції та обіговий капітал. Про це йдеться в пресрелізі UGB.

Угода та обсяг фінансування

UGB (Укргазбанк) і Група ЄІБ — Європейський інвестиційний банк та Європейський інвестиційний фонд — підписали нову гарантійну угоду в межах EU4Business Guarantee Facility Ukraine. Зазначається, що завдяки цьому інструменту Укргазбанк зможе надати понад €31 млн фінансування для стійкості та відновлення українських компаній.

Хто може отримати підтримку

Окрім малого та середнього бізнесу, програма поширюється також на трудомісткі підприємства (Labour Intensive SMEs) — компанії з кількістю працівників до 500 осіб.

Окремий фокус — на бізнесах із соціальним значенням, зокрема тих, що:

  • належать або керуються ветеранами війни;
  • створені або очолювані внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
  • очолюються жінками або молоддю до 36 років.

Також програма розповсюджується на компанії, розташовані в зонах, що найбільше постраждали від війни.

Цікаве по темі: Ще 2 банки приєдналися до сервісу е-Підприємець на порталі Дія

Гарантійний механізм покриває 30%–80% кредитного ризику за кожною транзакцією та поширюється на інвестиційні кредити, фінансування обігового капіталу й документарні операції — зокрема банківські гарантії та акредитиви. Кредити надаватимуться строком від 6 до 84 місяців у гривні, євро або доларах США.

Для позичальників заявлені покращені умови, зокрема зменшення вимог до застави. Це має спростити доступ до фінансування для підприємств, які не мають достатніх активів для традиційного забезпечення, але залишаються економічно життєздатними.

«Ця угода — потужний інструмент підтримки тих, хто сьогодні створює робочі місця та підтримує життя в українських громадах. Фокус програми на трудомістких підприємствах, ветеранах та ВПО повністю відповідає пріоритетам Укргазбанку. Завдяки високому рівню покриття ризику з боку ЄІБ, ми робимо капітал доступним навіть для компаній, чиї активи постраждали від війни, але які мають волю працювати та розвиватися заради майбутнього України», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

ПриватБанк, Visa та NAVI запускають фінансові продукти для геймерів в Україні

Рубрики: КредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесУкргазбанк
google news
Новини по темі
Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO 19.12.2025

Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO
UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу 08.11.2025

UGB отримав 85 млн євро від ЄІБ для підтримки українського бізнесу
Уряд розпочав підготовку продажу Сенс Банку та Укргазбанку 02.10.2025

Уряд розпочав підготовку продажу Сенс Банку та Укргазбанку
UGB презентував безбар’єрний банкомат 08.09.2025

UGB презентував безбар’єрний банкомат
Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку 21.08.2025

Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку
UGB надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту 24.07.2025

UGB надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту
Вибір редакції
Всі
Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів

 Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
ТОП статей 12.01.2026

Monero б’є історичні рекорди: як XMR випередив ринок на тлі провалу Zcash
Останні новини
Сьогодні  16:40

4 причини інвестувати в криптовалюти навіть у період нестабільності

 Сьогодні  15:40

UGB залучив €31 млн від ЄІБ на кредитування українського бізнесу

 Сьогодні  14:40

Swift запустить блокчейн-реєстр для операцій із токенізованими активами

 Сьогодні  12:30

3 криптоніші, які можуть принести прибуток у 2026 році

 Сьогодні  11:20

НБУ актуалізував перелік бенчмарк-ОВДП для банків

 Сьогодні  10:10

В Україні створять єдиний інформаційний портал — цифровий дашборд

 15.01.2026  20:00

Хто сплатив найбільше податків у 2025

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.