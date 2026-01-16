UGB залучив €31 млн від ЄІБ на кредитування українського бізнесу

UGB (Укргазбанк) підписав нову гарантійну угоду з Групою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), що має розширити доступ українських компаній до кредитів у період війни та відновлення

Інструмент дозволить банку надати підприємцям понад €31 млн нового фінансування, зокрема на інвестиції та обіговий капітал. Про це йдеться в пресрелізі UGB.

Угода та обсяг фінансування

UGB (Укргазбанк) і Група ЄІБ — Європейський інвестиційний банк та Європейський інвестиційний фонд — підписали нову гарантійну угоду в межах EU4Business Guarantee Facility Ukraine. Зазначається, що завдяки цьому інструменту Укргазбанк зможе надати понад €31 млн фінансування для стійкості та відновлення українських компаній.

Хто може отримати підтримку

Окрім малого та середнього бізнесу, програма поширюється також на трудомісткі підприємства (Labour Intensive SMEs) — компанії з кількістю працівників до 500 осіб.

Окремий фокус — на бізнесах із соціальним значенням, зокрема тих, що:

належать або керуються ветеранами війни;

створені або очолювані внутрішньо переміщеними особами (ВПО);

очолюються жінками або молоддю до 36 років.

Також програма розповсюджується на компанії, розташовані в зонах, що найбільше постраждали від війни.

Цікаве по темі: Ще 2 банки приєдналися до сервісу е-Підприємець на порталі Дія

Гарантійний механізм покриває 30%–80% кредитного ризику за кожною транзакцією та поширюється на інвестиційні кредити, фінансування обігового капіталу й документарні операції — зокрема банківські гарантії та акредитиви. Кредити надаватимуться строком від 6 до 84 місяців у гривні, євро або доларах США.

Для позичальників заявлені покращені умови, зокрема зменшення вимог до застави. Це має спростити доступ до фінансування для підприємств, які не мають достатніх активів для традиційного забезпечення, але залишаються економічно життєздатними.

«Ця угода — потужний інструмент підтримки тих, хто сьогодні створює робочі місця та підтримує життя в українських громадах. Фокус програми на трудомістких підприємствах, ветеранах та ВПО повністю відповідає пріоритетам Укргазбанку. Завдяки високому рівню покриття ризику з боку ЄІБ, ми робимо капітал доступним навіть для компаній, чиї активи постраждали від війни, але які мають волю працювати та розвиватися заради майбутнього України», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку.

