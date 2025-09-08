UGB презентував безбар’єрний банкомат

UGB (Укргазбанк) будує мережу доступних банкоматів, якими можуть користуватися без сторонньої допомоги люди із порушеннями зору, незрячі клієнти та користувачі крісел колісних

Відтепер у них буде можливість самостійно здійснювати фінансові операції. На сьогодні по Україні вже працює 12 доступних банкоматів, йдеться в пресрелізі.

На етапі розробки концепції було визначено, що перший пристрій встановлять у Львові в Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) — найбільшому в Україні медичному просторі для військових і цивільних, які постраждали від бойових дій.

Доступний банкомат забезпечує рівний доступ до звичних фінансових послуг для всіх відвідувачів та пацієнтів центру, зокрема тих, хто отримав поранення внаслідок війни та проходить реабілітацію в UNBROKEN.

Рішення для доступного банкомату є розробкою команди UGB. Його унікальна особливість — наявність контрастного жовто-чорного меню зі збільшеним шрифтом для клієнтів з частковою втратою зору. Це дозволяє користуватися пристроєм навіть без голосового супроводу — такого функціоналу немає в банкоматах інших банків, наголошують в UGB.

«UGB продовжує створювати доступне та комфортне фінансове середовища для всіх клієнтів без винятку. Навесні ми першими в Україні розпочали випуск інклюзивних платіжних карток: їх отримали вже понад 50 тисяч наших клієнтів. Запуск доступних банкоматів став наступним кроком для забезпечення кожному клієнту рівного доступу до якісних фінансових продуктів та послуг», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління UGB.

Основні можливості доступного банкомата:

роз’єм для навушників та голосовий модуль із підказками для незрячих клієнтів;

контрастне меню;

маркування шрифтом Брайля й тактильна точка на цифрі «5» для навігації клавіатурою;

зручна висота, яка дає можливість користувачам крісел колісних безперешкодно здійснювати операції.

«Для нас цей банкомат — не лише зручність у повсякденному житті, а й важливий елемент відновлення побутових навичок, який допоможе нашим пацієнтам здобувати самостійність. Під час роботи з ерготерапевтом вони вчитимуться користуватися банкоматом у реальних життєвих ситуаціях, і цей досвід стане важливим кроком на шляху до повернення до активного життя», — підкреслив Олег Білянський, керівник Центру UNBROKEN.

UGB є партнером UNBROKEN. Банк надав центру 40 млн грн допомоги.

