close-btn
PaySpaceMagazine

UGB презентував безбар’єрний банкомат

08.09.2025 21:00
Ольга Деркач

UGB (Укргазбанк) будує мережу доступних банкоматів, якими можуть користуватися без сторонньої допомоги люди із порушеннями зору, незрячі клієнти та користувачі крісел колісних

UGB презентував безбар’єрний банкомат

Відтепер у них буде можливість самостійно здійснювати фінансові операції. На сьогодні по Україні вже працює 12 доступних банкоматів, йдеться в пресрелізі.

На етапі розробки концепції було визначено, що перший пристрій встановлять у Львові в Національному реабілітаційному центрі НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) —  найбільшому в Україні медичному просторі для військових і цивільних, які постраждали від бойових дій.

Доступний банкомат забезпечує рівний доступ до звичних фінансових послуг для всіх відвідувачів та пацієнтів центру, зокрема тих, хто отримав поранення внаслідок війни та проходить реабілітацію в UNBROKEN.

Рішення для доступного банкомату є розробкою команди UGB. Його унікальна особливість — наявність контрастного жовто-чорного меню зі збільшеним шрифтом для клієнтів з частковою втратою зору. Це дозволяє користуватися пристроєм навіть без голосового супроводу — такого функціоналу немає в банкоматах інших банків, наголошують в UGB.

Цікаве по темі: UGB надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту

«UGB продовжує створювати доступне та комфортне фінансове середовища для всіх клієнтів без винятку. Навесні ми першими в Україні розпочали випуск інклюзивних платіжних карток: їх отримали вже понад 50 тисяч наших клієнтів. Запуск доступних банкоматів став наступним кроком для забезпечення кожному клієнту рівного доступу до якісних фінансових продуктів та послуг», — зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління UGB.

Основні можливості доступного банкомата:

  • роз’єм для навушників та голосовий модуль із підказками для незрячих клієнтів;
  • контрастне меню;
  • маркування шрифтом Брайля й тактильна точка на цифрі «5» для навігації клавіатурою;
  • зручна висота, яка дає можливість користувачам крісел колісних безперешкодно здійснювати операції.

«Для нас цей банкомат — не лише зручність у повсякденному житті, а й важливий елемент відновлення побутових навичок, який допоможе нашим пацієнтам здобувати самостійність. Під час роботи з ерготерапевтом вони вчитимуться користуватися банкоматом у реальних життєвих ситуаціях, і цей досвід стане важливим кроком на шляху до повернення до активного життя», — підкреслив Олег Білянський, керівник Центру UNBROKEN.

UGB є партнером UNBROKEN. Банк надав центру 40 млн грн допомоги.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

UGB отримав від ЄІБ €120 млн для підтримки українського бізнесу

Укргазбанк (UGB) першим в України переходить на інклюзивні платіжні картки

Укргазбанк (UGB) приєднався до сервісу е-Підприємець

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкргазбанк
google news
Новини по темі
Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку 21.08.2025

Держава готує підґрунтя для продажу Сенс Банку та Укргазбанку
UGB надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту 24.07.2025

UGB надав Нафтогазу 4,7 млрд грн кредиту
Україна завершила розрахунок за капітал Укргазбанку 16.07.2025

Україна завершила розрахунок за капітал Укргазбанку
UGB отримав від ЄІБ €120 млн для підтримки українського бізнесу 11.07.2025

UGB отримав від ЄІБ €120 млн для підтримки українського бізнесу
БЕБ повернуло Укргазбанку майновий комплекс вартістю 200 млн грн 29.05.2025

БЕБ повернуло Укргазбанку майновий комплекс вартістю 200 млн грн
Укргазбанк (UGB) першим в України переходить на інклюзивні платіжні картки 14.03.2025

Укргазбанк (UGB) першим в України переходить на інклюзивні платіжні картки
Вибір редакції
Всі
Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони
ТОП статей 03.09.2025

Декларації та крипта: як працюють схеми ухилення від податків і що змінять нові закони

 Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
ТОП статей 20.08.2025

Рейтинг найбільших та найкращих банків світу
Останні новини
Сьогодні  21:00

UGB презентував безбар’єрний банкомат

 Сьогодні  20:30

Мінцифри запускає першу державну онлайн-платформу зі штучного інтелекту

 Сьогодні  19:50

Коли ціна золота досягне $8000 — аналітик

 Сьогодні  19:10

Обіг криптокомпаній в Україні склав $7 млрд у 2025 — Пишний

 Сьогодні  17:30

10 стартапів представлять Україну на NORDEEP 2025

 Сьогодні  16:30

Стало відомо, скільки сайтів заблокував PlayCity за поширення азартних ігор без ліцензії

 Сьогодні  15:30

Stripe представила власний блокчейн для стейблкоїн-платежів

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.