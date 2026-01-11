close-btn
PaySpaceMagazine

Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot

11.01.2026 11:30
Ольга Деркач

Компанія Microsoft представила функцію під назвою Copilot Checkout на роздрібній конференції NRF 2026. Це шопінг-асистент, вбудований у Copilot

Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot

Фото: chatgpt.com

Функція вже починає розгортатися у США та інтегрується з PayPal, Shopify, Stripe і Etsy. Вона дозволяє завершувати покупки прямо всередині Copilot, без виснажливого досвіду редиректу на сайт ритейлера. Серед партнерів, що беруть участь, — Urban Outfitters, Anthropologie та Ashley Furniture.

Ритейлери залишаються фактичним merchant of record, тож вони й надалі отримуватимуть дані клієнтів та інші супутні речі. Інтерфейс контролює Microsoft.

Поки що невідомо, які запобіжники передбачені, щоб AI не «нафантазував» покупку гігантського надувного батута, коли ви насправді хотіли замовити серветки.

Цікаве по темі: Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа

Це доволі важливий момент для AI-шопінгу. OpenAI кілька місяців тому представила шопінг-асистента, який, схоже, працює за схожим принципом. Водночас компанія попереджала, що пов’язаний із цим шопінг-асистент «може помилятися в деталях продукту, таких як ціна та наявність», і закликала людей заходити на сайт продавця, щоб отримати найточнішу інформацію.

Microsoft рекламує Copilot Checkout як спосіб повністю обійти сайт продавця, тож, можливо, всі проблемні моменти вже усунули.

Нагадаємо, що у межах чергової спроби відповісти на зростання занепокоєння щодо впливу ШІ на молодь OpenAI нещодавно оновила свої настанови про те, як її моделі мають поводитися з користувачами до 18 років, а також опублікувала нові матеріали з ШІ-грамотності для підлітків та батьків. Водночас залишається питання, наскільки послідовно такі політики працюватимуть на практиці. Оновлення з’явилися на тлі посиленої уваги до індустрії ШІ загалом та до OpenAI зокрема з боку політиків, освітян і правозахисників у сфері безпеки дітей після повідомлень про те, що кілька підлітків нібито померли внаслідок самогубства після тривалих розмов із ШІ-чатботами.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Людям потрібно готуватися до того, що ШІ забере робочі місця — голова Банку Англії

Скільки могла б коштувати акція OpenAI під час IPO

Ілон Маск окреслив три принципи безпечного розвитку ШІ

Джерело: Engadget.

Рубрики: MicrosoftСвітНовиниТехнології
google news
Новини по темі
Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft 09.12.2025

Скільки дивідендів отримають власники акцій Microsoft
Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації 29.10.2025

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації
Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла 09.09.2025

Microsoft представила революційний суперкомп’ютер, що працює на енергії світла
Microsoft виплатить дивіденди у вересні: скільки отримають власники акцій 18.08.2025

Microsoft виплатить дивіденди у вересні: скільки отримають власники акцій
Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ 10.08.2025

Microsoft пророкує кінець епохи миші та клавіатури: їх замінить ШІ
Microsoft назвала 40 професій, що постраждають через розвиток ШІ 02.08.2025

Microsoft назвала 40 професій, що постраждають через розвиток ШІ
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  11:30

Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot

 Сьогодні  10:00

Скільки податків сплатили резиденти Дія.City у 2025

 10.01.2026  14:30

ШІ вчиться міркувати, ставлячи запитання самому собі

 10.01.2026  13:00

Скільки грошей бізнес провів через каси у 2025 році — звіт Податкової

 10.01.2026  10:00

Торговий бот на Polymarket перетворив $300 на $550 000

 09.01.2026  19:40

Binance оприлюднила результати 2025 року: обсяг торгів, аірдропи, нові криптовалюти

 09.01.2026  18:20

Як обертання Землі впливає на наше повсякденне життя

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.