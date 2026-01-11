Microsoft інтегрує покупки безпосередньо в Copilot

Компанія Microsoft представила функцію під назвою Copilot Checkout на роздрібній конференції NRF 2026. Це шопінг-асистент, вбудований у Copilot

Функція вже починає розгортатися у США та інтегрується з PayPal, Shopify, Stripe і Etsy. Вона дозволяє завершувати покупки прямо всередині Copilot, без виснажливого досвіду редиректу на сайт ритейлера. Серед партнерів, що беруть участь, — Urban Outfitters, Anthropologie та Ashley Furniture.

Ритейлери залишаються фактичним merchant of record, тож вони й надалі отримуватимуть дані клієнтів та інші супутні речі. Інтерфейс контролює Microsoft.

Поки що невідомо, які запобіжники передбачені, щоб AI не «нафантазував» покупку гігантського надувного батута, коли ви насправді хотіли замовити серветки.

Цікаве по темі: Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа

Це доволі важливий момент для AI-шопінгу. OpenAI кілька місяців тому представила шопінг-асистента, який, схоже, працює за схожим принципом. Водночас компанія попереджала, що пов’язаний із цим шопінг-асистент «може помилятися в деталях продукту, таких як ціна та наявність», і закликала людей заходити на сайт продавця, щоб отримати найточнішу інформацію.

Microsoft рекламує Copilot Checkout як спосіб повністю обійти сайт продавця, тож, можливо, всі проблемні моменти вже усунули.

Нагадаємо, що у межах чергової спроби відповісти на зростання занепокоєння щодо впливу ШІ на молодь OpenAI нещодавно оновила свої настанови про те, як її моделі мають поводитися з користувачами до 18 років, а також опублікувала нові матеріали з ШІ-грамотності для підлітків та батьків. Водночас залишається питання, наскільки послідовно такі політики працюватимуть на практиці. Оновлення з'явилися на тлі посиленої уваги до індустрії ШІ загалом та до OpenAI зокрема з боку політиків, освітян і правозахисників у сфері безпеки дітей після повідомлень про те, що кілька підлітків нібито померли внаслідок самогубства після тривалих розмов із ШІ-чатботами.

Джерело: Engadget.