close-btn
PaySpaceMagazine

Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа

03.01.2026 10:10
Микола Деркач

Попри дедалі гучніші заяви про «свідомий ШІ», людство не має надійних інструментів, щоб визначити, чи машини справді здатні на свідомість

Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа

Фото: freepik.com

Таку позицію висловив філософ Кембриджського університету Том Макклелланд, наголосивши: через брак розуміння самої природи свідомості створити коректний тест для машин, імовірно, не вдасться ще дуже довго — якщо взагалі колись вдасться.

За словами дослідника, у дискусіях про штучну свідомість єдина обґрунтована позиція — агностицизм.

«Ми просто не зможемо сказати напевно, і цілком можливо, що це залишиться так назавжди», — зазначає він. На думку Макклелланда, навіть випадкове створення свідомого ШІ не означатиме автоматичної появи етичної проблеми.

Ключовим є не сама свідомість, а здатність до відчуттів — так звана сенситивність.

«Свідомість може означати сприйняття світу та самосвідомість, але це може бути нейтральний стан, — пояснює вчений. — Сенситивність передбачає позитивні або негативні переживання, а саме вони роблять істоту здатною до страждання чи насолоди. Ось де починається етика».

За його словами, навіть якщо ШІ стане свідомим, малоймовірно, що це буде та форма свідомості, якої варто боятися.

Макклелланд наводить приклад автономних авто: якщо система «переживає» дорогу перед собою, це технологічний прорив, але не етична дилема. Інша річ — якщо машина почне емоційно реагувати на свої цілі.

Читайте також: Новий суперконтинет знищить людство — учені

На тлі інвестицій великих корпорацій у створення універсального ШІ дедалі частіше лунають пропозиції щодо регулювання можливої свідомості машин. Однак філософ вважає, що проблема глибша: ми досі не знаємо, що саме породжує свідомість. Без цього будь-які тести є спекулятивними.

У статті в журналі Mind and Language Макклелланд критикує обидва табори — і прихильників ідеї, що свідомість можна відтворити як програмну архітектуру, і скептиків, які вважають її суто біологічним явищем. На його думку, обидві позиції ґрунтуються на вірі, а не на доказах.

Окрему небезпеку він бачить у хайпі довкола свідомого ШІ.

«Існує ризик, що відсутність доказів свідомості буде використана індустрією для гучних і перебільшених заяв», — каже Макклелланд.

Це може спотворювати пріоритети: наприклад, зростає кількість даних про здатність креветок відчувати біль, але щороку люди знищують близько 500 млрд цих тварин, тоді як увага прикута до гіпотетичних прав машин.

Філософ також застерігає від емоційної прив’язаності до чатботів. За його словами, люди надсилають йому листи, згенеровані ШІ, у яких ті «просять» визнати їх свідомими.

«Емоційний зв’язок із тим, що не є свідомим, може бути екзистенційно токсичним, і цю проблему лише посилює роздмухана риторика техіндустрії», — підсумовує він.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Суперкомп’ютер NASA зробив моторошне передбачення про кінець світу

Знайдено планету-ізгоя, яка зростає на 6 млрд тон щосекундно

Учені виявили суперзадачі, які не під силу навіть квантовим комп’ютерам

За матеріалами scitechdaily.com.

Рубрики: СвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
7 наукових відкриттів, які вразили світ: підсумки 2025 року 02.01.2026

7 наукових відкриттів, які вразили світ: підсумки 2025 року
OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT 31.12.2025

OpenAI додає нові правила безпеки для підлітків у ChatGPT
На порталі Дія.Бізнес з’явилися ШІ-асистенти 29.12.2025

На порталі Дія.Бізнес з’явилися ШІ-асистенти
Людям потрібно готуватися до того, що ШІ забере робочі місця — голова Банку Англії 27.12.2025

Людям потрібно готуватися до того, що ШІ забере робочі місця — голова Банку Англії
Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі 25.12.2025

Як Дія руйнує стереотипи про роботу в держсекторі
Україна серед лідерів за темпом розвитку ШІ — Федоров 23.12.2025

Україна серед лідерів за темпом розвитку ШІ — Федоров
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  10:10

Ми можемо ніколи не дізнатися, чи є штучний інтелект свідомим — філософ з Кембриджа

 02.01.2026  14:50

Не всі іноземні доходи оподатковуються: що потрібно знати

 02.01.2026  13:40

Нова SIM або eSIM: як забезпечити стабільний звʼязок у кризових умовах

 02.01.2026  11:20

7 наукових відкриттів, які вразили світ: підсумки 2025 року

 02.01.2026  10:10

Які криптовалюти варто купувати у 2026: портфель на $1000 від ШІ

 01.01.2026  14:50

Вчені з’ясували, де на Землі ховалася вся вода 4,6 млрд років тому

 01.01.2026  13:40

ШІ назвав 2 сектори, які домінуватимуть на ринку акцій у 2026 році

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.