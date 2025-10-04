Знайдено планету-ізгоя, яка зростає на 6 млрд тон щосекундно

Вчені приголомшені спостереженнями: планета поглинає шість мільярдів тонн газу та пилу щосекунди, і цей процес триває вже кілька місяців. Так звану планету-втікача спіткнув небачений ривок росту, що доводить: планети — це далеко не спокійні космічні тіла

Нові дані отримані за допомогою Дуже великого телескопа (Very Large Telescope — VLT) Європейської південної обсерваторії. Це вільноплаваюча планета, яка поглинає газ і пил із навколишнього середовища з неймовірною швидкістю, відкриваючи нові деталі процесу формування планет.

Об’єкт Cha 1107-7626, розташований у сузір’ї Хамелеон за 620 світлових років від Землі, має масу від п’яти до десяти Юпітерів. Планета отримує матеріал із навколопланетного диска з газу та пилу, що постійно осідає на її поверхню. Цей процес, відомий як акреція, різко прискорився у серпні 2025 року: швидкість зростання збільшилася у вісім разів за кілька місяців, досягнувши теперішніх 6 млрд тонн щосекунди. Відкриття опубліковане у журналі Astrophysical Journal Letters.

Планета ще перебуває на стадії формування, що дає вченим рідкісну нагоду побачити, як розвиваються такі масивні об’єкти.

«Ми застали новонароджену планету-втікача на гарячому — вона шалено пожирає матеріал», — сказав професор Рей Джаєвардхана з Університету Джонса Гопкінса.

Керівник дослідження, Віктор Альмендрос-Абад з Астрономічної обсерваторії Палермо (Італія), пояснив: «Це доводить, що планети — не тихі та стабільні світи». За його словами, це найсильніший випадок акреції, коли-небудь зафіксований для об’єкта планетарної маси.

Проте акреція виявилася нестабільною. Дослідники помітили, що швидкість поглинання матеріалу значно змінювалась за кілька місяців.

«Ми отримали рідкісний погляд на дитячий вік ізольованих об’єктів, не набагато масивніших за Юпітер. Їхнє «дитинство» виявилося набагато бурхливішим, ніж ми думали», — додав Джаєвардхана.

Окрім VLT у чилійській пустелі Атакама, команда використовувала дані космічного телескопа Джеймса Вебба (NASA/ESA/CSA) та архівні результати спектрографа SINFONI.

Спостереження за планетою-втікачем, що поводиться як зоря, породило нові питання.

«Походження планет-втікачів залишається відкритим: чи є вони найлегшими об’єктами, які формуються, як зорі, чи це гігантські планети, викинуті з рідних систем?» — зазначив співавтор дослідження, астроном Університету Сент-Ендрюса Алекс Шольц.

Відкриття свідчить, що деякі планети-втікачі формуються подібно до зірок, адже в обох випадках фіксуються спалахи акреції.

«Це відкриття стирає межу між зорями та планетами і дає нам можливість зазирнути у найбільш ранні етапи формування вільноплаваючих планет», — сказала докторка Белінда Деміан з Університету Сент-Ендрюса.

Ще одне здивування — наявність водяної пари в диску довкола планети під час акреційного спалаху, але не після нього. Такий феномен спостерігали у зорях, однак ніколи раніше — у планети.

«Ми вражені тим, наскільки «дитинство» вільноплаваючих планетарних об’єктів нагадує ранні стадії зірок на кшталт Сонця», — підсумував професор Джаєвардхана.

За матеріалами wionews.com.