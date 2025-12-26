Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев

Реальний ВВП України у 3 кварталі 2025 року зріс на 0,8% (у порівнянні з 2 кварталом) та на 2,1% (у річному вимірі)

Про це з посиланням на Держстат розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що зростання реального ВВП забезпечили витрати держави (+12,2% за рік), інвестиції (+11,5%) та споживання домогосподарств (+6,7%). Зокрема, споживання у держсекторі додало у плюс реальному ВВП 4,1 в.п., а витрати домогосподарств – 3,9 в.п.

Але негативні тренди спостерігаються в експорті. Наша країна все менше продає за кордон – насамперед йдеться про аграрну продукцію. Крім того, суттєво зріс імпорт машинобудування, устаткування, металів, мінеральних продуктів та хімічної продукції. Як наслідок – мінус у чистому експорті негативно впливає на реальний ВВП (експорт мінус імпорт).

За прогнозами НБУ, у 4 кварталі 2025 року відновлення економіки має зрости до 3,4% – такий тренд підтримують державні витрати та споживання домогосподарств. Зростання реального ВВП загалом у 2025 році може скласти 1,9%, у 2026-2027 роках – 2-3% – на розвиток економіки позитивно впливатимуть гарні врожаї та інвестиції в ОПК.

Читайте також: Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

Незважаючи на зростання реального ВВП в 3 кварталі, загальна динаміка відновлення по роках сповільнюється: у 2023 році реальний ВВП зріс на 5,5%, у 2024 році – 2,9%, а у 2025 році – очікується лише 1,9%. Крім цього, наразі реальний ВВП становить лише 78,8% від довоєнного рівня (у порівнянні ВВП у 2021 році): країна досі не може подолати падіння економіки, яке в перший рік повномасштабної війни склало 29%.

Водночас на українську економіку впливає ряд негативних факторів, зокрема повномасштабна війна та, як наслідок, невизначеність, блекаути, структурне безробіття на тлі нестачі робочої сили, логістичні обмеження тощо. Все це суттєво сповільнює відновлення нашої країни, яка при цьому залишається критично залежною від зовнішнього фінансування.

Зрозуміло, що базовою умовою для економічного відновлення є справедливий і стійкий мир. Лише за умови його досягнення можна очікувати суттєвого прискорення зростання економіки та доходів на душу населення за рахунок масштабної відбудови і перенаправлення принаймні частини мілітарних видатків, які сягають майже 40% ВВП, на цілі мирного розвитку.

«Поки цього не сталося, уряд має робити все можливе для підтримки економіки в умовах війни. Зокрема важливо зосередитися на збільшенні експорту, залученні прямих іноземних інвестицій, нарощуванні доступного кредитування, запуску страхування воєнних ризиків, особливо на прифронтових територіях», — наголосив народний депутат.

