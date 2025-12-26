close-btn
PaySpaceMagazine

Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев

26.12.2025 13:40
Микола Деркач

Реальний ВВП України у 3 кварталі 2025 року зріс на 0,8% (у порівнянні з 2 кварталом) та на 2,1% (у річному вимірі)

Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев

Фото: freepik.com

Про це з посиланням на Держстат розповів народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він зазначив, що зростання реального ВВП забезпечили витрати держави (+12,2% за рік), інвестиції (+11,5%) та споживання домогосподарств (+6,7%). Зокрема, споживання у держсекторі додало у плюс реальному ВВП 4,1 в.п., а витрати домогосподарств – 3,9 в.п.

Але негативні тренди спостерігаються в експорті. Наша країна все менше продає за кордон – насамперед йдеться про аграрну продукцію. Крім того, суттєво зріс імпорт машинобудування, устаткування, металів, мінеральних продуктів  та хімічної продукції. Як наслідок – мінус у чистому експорті негативно впливає на реальний ВВП (експорт мінус імпорт).

За прогнозами НБУ, у 4 кварталі 2025 року відновлення економіки має зрости до 3,4% – такий тренд підтримують державні витрати та споживання домогосподарств. Зростання реального ВВП загалом у 2025 році може скласти 1,9%, у 2026-2027 роках – 2-3% – на розвиток економіки позитивно впливатимуть гарні врожаї та інвестиції в ОПК.

Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев

Читайте також: Скільки заробили банки в Україні за 10 місяців 2025

Незважаючи на зростання реального ВВП в 3 кварталі, загальна динаміка відновлення по роках сповільнюється: у 2023 році реальний ВВП зріс на 5,5%, у 2024 році – 2,9%, а у 2025 році – очікується лише 1,9%. Крім цього, наразі реальний ВВП становить лише 78,8% від довоєнного рівня (у порівнянні ВВП у 2021 році): країна досі не може подолати падіння економіки, яке в перший рік повномасштабної війни склало 29%.

Водночас на українську економіку впливає ряд негативних факторів, зокрема повномасштабна війна та, як наслідок, невизначеність, блекаути, структурне безробіття на тлі нестачі робочої сили, логістичні обмеження тощо. Все це суттєво сповільнює відновлення нашої країни, яка при цьому залишається критично залежною від зовнішнього фінансування.

Зрозуміло, що базовою умовою для економічного відновлення є справедливий і стійкий мир. Лише за умови його досягнення можна очікувати суттєвого прискорення зростання економіки та доходів на душу населення за рахунок масштабної відбудови і перенаправлення принаймні частини мілітарних видатків, які сягають майже 40% ВВП, на цілі мирного розвитку.

«Поки цього не сталося, уряд має робити все можливе для підтримки економіки в умовах війни. Зокрема важливо зосередитися на збільшенні експорту, залученні прямих іноземних інвестицій, нарощуванні доступного кредитування, запуску страхування воєнних ризиків, особливо на прифронтових територіях», — наголосив народний депутат.

Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев

Фото: Данило Гетманцев

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укргазбанк (UGB) надав перші кредити з данською гарантією та грантовою підтримкою EIFO

ПриватБанк надав Нафтогазу ₴5 млрд кредиту

Рада розгляне зміни до регулювання банківської системи — Гетманцев

Рубрики: АналітикаГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Ця криптовалюта принесла 700% прибутку в 2025 році 25.12.2025

Ця криптовалюта принесла 700% прибутку в 2025 році
10 компаній із капіталізацією до $10 млрд, за якими варто стежити у 2026 році 25.12.2025

10 компаній із капіталізацією до $10 млрд, за якими варто стежити у 2026 році
Чи може Біткоїн впасти нижче $40 000 — прогноз експерта 24.12.2025

Чи може Біткоїн впасти нижче $40 000 — прогноз експерта
Роберт Кійосакі попередив, що історія з гіперінфляцією скоро повториться 24.12.2025

Роберт Кійосакі попередив, що історія з гіперінфляцією скоро повториться
Скільки грошей накопичилось на рахунках українців 23.12.2025

Скільки грошей накопичилось на рахунках українців
Щонайменше 501,2 млн грн на тендерах «між своїми» провели цьогоріч — Опендатабот 23.12.2025

Щонайменше 501,2 млн грн на тендерах «між своїми» провели цьогоріч — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  20:00

Екстремальне падіння рівня кисню «задушить» більшість життя на Землі — учені

 Сьогодні  19:00

Google дозволить користувачам змінювати адресу в Gmail

 Сьогодні  17:00

4 альткоїна дешевші за $0,10, які варто розглянути у 2026

 Сьогодні  16:00

Coinbase запустила універсальний застосунок із соцстрічкою, трейдингом і платежами

 Сьогодні  14:50

Чи очікувати магнітних бур цими вихідними

 Сьогодні  13:40

Як змінився реальний ВВП України у 2025 — Гетманцев

 Сьогодні  12:30

2 криптовалюти, які можуть досягти $1 млрд капіталізації у 2026

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.