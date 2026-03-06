Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026

У січні – лютому 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили понад 111,9 млрд грн. Це на 15,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (96,8 млрд грн)

Зазначається, що зростання надходжень означає стабільне фінансування пенсій, лікарняних та інших соціальних виплат. Єдиний внесок – це не просто платіж, а основа соціальної підтримки мільйонів громадян. Позитивна динаміка надходжень свідчить про відповідальність бізнесу та поступову легалізацію зайнятості.

Держава продовжує стимулювати офіційне працевлаштування осіб з інвалідністю через знижені ставки єдиного внеску.

Для роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю, передбачені такі ставки:

8,41 % – для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю;

– для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю; 5,5 % – якщо працівники з інвалідністю становлять не менше 50 % штату, а фонд їхньої оплати праці – не менше 25 % загальних витрат на зарплату;

– якщо працівники з інвалідністю становлять не менше 50 % штату, а фонд їхньої оплати праці – не менше 25 % загальних витрат на зарплату; 5,3 %– для підприємств і організацій УТОГ та УТОС за умови дотримання аналогічних критеріїв.

«Такий підхід стимулює бізнес до соціально відповідальної кадрової політики, — йдеться у повідомленні ДПСУ. — Від сплати ЄСВ за себе звільняються: фізичні особи – підприємці, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, якщо вони мають статус особи з інвалідністю та отримують пенсію або державну соціальну допомогу».

Нагадуємо: використання передбачених законом пільг дозволяє оптимізувати витрати та водночас дотримуватися вимог чинного законодавства.

