Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026

06.03.2026 11:50
Микола Деркач

У січні – лютому 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили понад 111,9 млрд грн. Це на 15,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (96,8 млрд грн)

Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що зростання надходжень означає стабільне фінансування пенсій, лікарняних та інших соціальних виплат. Єдиний внесок – це не просто платіж, а основа соціальної підтримки мільйонів громадян. Позитивна динаміка надходжень свідчить про відповідальність бізнесу та поступову легалізацію зайнятості.

Держава продовжує стимулювати офіційне працевлаштування осіб з інвалідністю через знижені ставки єдиного внеску.

Для роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю, передбачені такі ставки:

  • 8,41 %– для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю;
  • 5,5 %– якщо працівники з інвалідністю становлять не менше 50 % штату, а фонд їхньої оплати праці – не менше 25 % загальних витрат на зарплату;
  • 5,3 %– для підприємств і організацій УТОГ та УТОС за умови дотримання аналогічних критеріїв.

«Такий підхід стимулює бізнес до соціально відповідальної кадрової політики, — йдеться у повідомленні ДПСУ. — Від сплати ЄСВ за себе звільняються: фізичні особи – підприємці, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність та члени фермерських господарств, якщо вони мають статус особи з інвалідністю та отримують пенсію або державну соціальну допомогу».

Нагадуємо: використання передбачених законом пільг дозволяє оптимізувати витрати та водночас дотримуватися вимог чинного законодавства.

Нагадаємо, що у 2026 році світ очікує нова хвиля розвитку штучного інтелекту (ШІ/AI) — від систем, які просто дають відповіді, до технологій, що виконують завдання замість людини. Україна також рухається в цьому напрямі: Мінцифри заявляє про перехід до «агентивної держави», де ШІ-інструменти автоматизують бюрократію та допомагають громадянам у повсякденних ситуаціях. Мінцифри визначило п’ять ключових трендів у ШІ на 2026 рік — і розповіло, які рішення вже запускають у державних сервісах.

