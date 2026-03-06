close-btn
PaySpaceMagazine

Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня

06.03.2026 12:40
Микола Деркач

У квітні 2026 року в Україні продовжать нараховувати житлові субсидії, адже опалювальний сезон ще триватиме. За інформацією Пенсійного фонду, для більшості домогосподарств виплати перепризначать автоматично — за умови, що не відбулося змін у складі сім’ї або майновому стані

Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня

Фото: chatgpt.com

Тим, хто отримував субсидію у березні, допомогу за квітень нарахують без додаткових заяв — на підставі даних, які вже є у Пенсійному фонді.

Кому потрібно подати нову заяву

Окремим категоріям громадян все ж доведеться звернутися до органів Пенсійного фонду повторно. Це стосується випадків, коли:

  • змінився склад зареєстрованих осіб або членів домогосподарства;
  • змінився перелік комунальних послуг;
  • з’явилася або була погашена заборгованість за комуналку;
  • людина звертається за субсидією вперше.

Отримувачі субсидій мають повідомляти про такі зміни протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, виплату можуть припинити, а надміру отримані кошти доведеться повернути.

Хто може оформити субсидію

Подати заяву на отримання житлової субсидії можуть:

  • одна із зареєстрованих у житлі осіб або кожен, на кого відкрито окремий особовий рахунок;
  • орендар, який фактично проживає у помешканні;
  • внутрішньо переміщена особа без реєстрації, але з довідкою ВПО;
  • індивідуальний забудовник, якщо будинок ще не введений в експлуатацію;
  • представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини.

Читайте також: Українцям підвищать мінімальну пенсію: що планує уряд

Які доходи враховують

Якщо субсидію призначають із початку неопалювального сезону, для розрахунку беруть середньомісячний дохід домогосподарства за третій і четвертий квартали попереднього року. Пенсія враховується у розмірі, нарахованому за березень поточного року.

До сукупного доходу включають зарплату, грошове забезпечення військових, пенсії, стипендії (крім окремих соціальних), соціальні виплати, допомогу з безробіття, страхові виплати, грошові перекази з-за кордону, дивіденди, а також доходи від оренди землі або продажу майна.

Як подати документи

Подати заяву на отримання субсидії можна кількома способами:

  • у сервісному центрі Пенсійного фонду;
  • поштою;
  • онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду;
  • через центр надання адміністративних послуг або уповноважених осіб місцевих рад;
  • через портал Дія.

Отже, з 1 квітня 2026 року система житлових субсидій суттєво не зміниться. Водночас громадянам варто своєчасно повідомляти про зміни у доходах чи складі домогосподарства, щоб не втратити право на державну допомогу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи виплачуватимуть субсидії українцям у березні

Правила отримання соціальної допомоги у Польщі змінилися

Як дізнатися новий розмір пенсії після індексації

За матеріалами napensii.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026 06.03.2026

Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026
Програма Національний кешбек запрацювала по-новому — Мінекономіки 06.03.2026

Програма Національний кешбек запрацювала по-новому — Мінекономіки
В Угорщині захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку — коментар НБУ 06.03.2026

В Угорщині захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку — коментар НБУ
Українцям підвищать мінімальну пенсію: що планує уряд 05.03.2026

Українцям підвищать мінімальну пенсію: що планує уряд
PlayCity оштрафував організатора азартних ігор на ₴4,3 млн 05.03.2026

PlayCity оштрафував організатора азартних ігор на ₴4,3 млн
Дохід мережі Сільпо вперше перетнув позначку в ₴100 млрд 05.03.2026

Дохід мережі Сільпо вперше перетнув позначку в ₴100 млрд
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  11:50

Скільки ЄСВ сплатив український бізнес у січні-лютому 2026

 Сьогодні  11:10

Новітні технології та ШІ у галузі кредитування: ключові тренди, що формують галузь

 Сьогодні  11:00

Програма Національний кешбек запрацювала по-новому — Мінекономіки

 Сьогодні  6:30

В Угорщині захопили дві інкасаторські машини Ощадбанку — коментар НБУ

 05.03.2026  19:40

Укрпошта запускає мережу партнерських точок видачі

 05.03.2026  18:20

Зростання Біткоїна може виявитися тимчасовим — криптоексперт

 05.03.2026  17:00

Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.