Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня

У квітні 2026 року в Україні продовжать нараховувати житлові субсидії, адже опалювальний сезон ще триватиме. За інформацією Пенсійного фонду, для більшості домогосподарств виплати перепризначать автоматично — за умови, що не відбулося змін у складі сім’ї або майновому стані

Тим, хто отримував субсидію у березні, допомогу за квітень нарахують без додаткових заяв — на підставі даних, які вже є у Пенсійному фонді.

Кому потрібно подати нову заяву

Окремим категоріям громадян все ж доведеться звернутися до органів Пенсійного фонду повторно. Це стосується випадків, коли:

змінився склад зареєстрованих осіб або членів домогосподарства;

змінився перелік комунальних послуг;

з’явилася або була погашена заборгованість за комуналку;

людина звертається за субсидією вперше.

Отримувачі субсидій мають повідомляти про такі зміни протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, виплату можуть припинити, а надміру отримані кошти доведеться повернути.

Хто може оформити субсидію

Подати заяву на отримання житлової субсидії можуть:

одна із зареєстрованих у житлі осіб або кожен, на кого відкрито окремий особовий рахунок;

орендар, який фактично проживає у помешканні;

внутрішньо переміщена особа без реєстрації, але з довідкою ВПО;

індивідуальний забудовник, якщо будинок ще не введений в експлуатацію;

представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини.

Читайте також: Українцям підвищать мінімальну пенсію: що планує уряд

Які доходи враховують

Якщо субсидію призначають із початку неопалювального сезону, для розрахунку беруть середньомісячний дохід домогосподарства за третій і четвертий квартали попереднього року. Пенсія враховується у розмірі, нарахованому за березень поточного року.

До сукупного доходу включають зарплату, грошове забезпечення військових, пенсії, стипендії (крім окремих соціальних), соціальні виплати, допомогу з безробіття, страхові виплати, грошові перекази з-за кордону, дивіденди, а також доходи від оренди землі або продажу майна.

Як подати документи

Подати заяву на отримання субсидії можна кількома способами:

у сервісному центрі Пенсійного фонду;

поштою;

онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду;

через центр надання адміністративних послуг або уповноважених осіб місцевих рад;

через портал Дія.

Отже, з 1 квітня 2026 року система житлових субсидій суттєво не зміниться. Водночас громадянам варто своєчасно повідомляти про зміни у доходах чи складі домогосподарства, щоб не втратити право на державну допомогу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи виплачуватимуть субсидії українцям у березні

Правила отримання соціальної допомоги у Польщі змінилися

Як дізнатися новий розмір пенсії після індексації

За матеріалами napensii.ua.