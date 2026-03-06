Житлові субсидії у 2026: що зміниться з 1 квітня

У квітні 2026 року в Україні продовжать нараховувати житлові субсидії, адже опалювальний сезон ще триватиме. За інформацією Пенсійного фонду, для більшості домогосподарств виплати перепризначать автоматично — за умови, що не відбулося змін у складі сім’ї або майновому стані
Тим, хто отримував субсидію у березні, допомогу за квітень нарахують без додаткових заяв — на підставі даних, які вже є у Пенсійному фонді.
Кому потрібно подати нову заяву
Окремим категоріям громадян все ж доведеться звернутися до органів Пенсійного фонду повторно. Це стосується випадків, коли:
- змінився склад зареєстрованих осіб або членів домогосподарства;
- змінився перелік комунальних послуг;
- з’явилася або була погашена заборгованість за комуналку;
- людина звертається за субсидією вперше.
Отримувачі субсидій мають повідомляти про такі зміни протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, виплату можуть припинити, а надміру отримані кошти доведеться повернути.
Хто може оформити субсидію
Подати заяву на отримання житлової субсидії можуть:
- одна із зареєстрованих у житлі осіб або кожен, на кого відкрито окремий особовий рахунок;
- орендар, який фактично проживає у помешканні;
- внутрішньо переміщена особа без реєстрації, але з довідкою ВПО;
- індивідуальний забудовник, якщо будинок ще не введений в експлуатацію;
- представник недієздатної особи або неповнолітньої дитини.
Читайте також: Українцям підвищать мінімальну пенсію: що планує уряд
Які доходи враховують
Якщо субсидію призначають із початку неопалювального сезону, для розрахунку беруть середньомісячний дохід домогосподарства за третій і четвертий квартали попереднього року. Пенсія враховується у розмірі, нарахованому за березень поточного року.
До сукупного доходу включають зарплату, грошове забезпечення військових, пенсії, стипендії (крім окремих соціальних), соціальні виплати, допомогу з безробіття, страхові виплати, грошові перекази з-за кордону, дивіденди, а також доходи від оренди землі або продажу майна.
Як подати документи
Подати заяву на отримання субсидії можна кількома способами:
- у сервісному центрі Пенсійного фонду;
- поштою;
- онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду;
- через центр надання адміністративних послуг або уповноважених осіб місцевих рад;
- через портал Дія.
Отже, з 1 квітня 2026 року система житлових субсидій суттєво не зміниться. Водночас громадянам варто своєчасно повідомляти про зміни у доходах чи складі домогосподарства, щоб не втратити право на державну допомогу.
За матеріалами napensii.ua.