Як дізнатися новий розмір пенсії після індексації

Після проведення індексації пенсіонери можуть самостійно перевірити оновлений розмір виплат через особистий кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду України. Для цього достатньо авторизуватися онлайн та переглянути інформацію про перерахунок

25 лютого 2026 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №236 «Про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення у 2026 році». Документ визначає порядок та коефіцієнти підвищення пенсій у 2026 році.

Для більшості пенсіонерів встановлено коефіцієнт індексації 1,121.

Окремі коефіцієнти передбачені для тих, кому пенсію призначили у 2021–2025 роках. Зокрема, для виплат, призначених у 2021 та 2022 роках, застосовується показник 1,061, у 2023 році — 1,048, у 2024 році — 1,036, у 2025 році — 1,024.

Максимальний розмір підвищення внаслідок індексації обмежено сумою 2 595 грн. Водночас мінімальна доплата не може бути меншою ніж 100 грн. Фінансування здійснюється за рахунок джерел, з яких виплачується пенсія.

Цікаве по темі: Деякі українці можуть отримати допомогу при виході на пенсію

Коефіцієнт 1,121 також застосовується у разі поновлення виплати пенсій, призначених до 31 грудня 2025 року відповідно до законів про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, статус народного депутата України, а також про наукову та науково-технічну діяльність.

Як перевірити розмір проіндексованої пенсії

Щоб дізнатися оновлену суму виплат, потрібно зайти на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та обрати кнопку «Вхід».

Далі слід авторизуватися одним із доступних способів: за допомогою кваліфікованого електронного підпису, через BankID або через Дія.Підпис.

Після входу в особистий кабінет у лівому меню необхідно перейти до розділу «Моя пенсія», де відображається розмір перерахованої з 1 березня пенсії.

Щоб визначити суму підвищення, потрібно від нового розміру виплати відняти суму пенсії, отриману після січневого перерахунку 2026 року, коли мінімальна пенсія зросла з 2 361 грн до 2 595 грн.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Деяким українцям неправильно індексують пенсію

Мінімальний ЄСВ: скільки треба платити, щоб не втратити стаж

Деяким пенсіонерам доплатять по 778 грн

Джерело: На пенсії.