Деяким пенсіонерам доплатять по 778 грн

Українці можуть щомісяця отримувати надбавку до пенсії, якщо їхній страховий стаж перевищує встановлену норму

Розрахунок роблять за формулою Пенсійного фонду України: за кожен «зайвий» рік додається певний відсоток до виплати.

Що таке понаднормовий стаж і як він впливає на пенсію

Пенсійний фонд пояснює: що більший страховий стаж, то вищою може бути пенсія за віком. У законі 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено гарантовані доплати за стаж понад норму.

У 2026 році загальні вимоги до стажу для призначення пенсії такі:

вихід у 60 років — мінімум 33 роки стажу;

вихід у 63 роки — щонайменше 23 роки стажу;

вихід у 65 років — мінімум 15 років стажу.

Водночас у частини пенсіонерів стаж перевищує базову норму. Для визначення «понаднормових» років застосовують різні пороги залежно від дати призначення пенсії:

якщо пенсію призначили до жовтня 2011 року — понаднормовим вважають стаж понад 25 років для чоловіків і понад 20 років для жінок;

якщо пенсію призначили після цієї дати — понад 35 років для чоловіків і понад 30 років для жінок.

Як рахують доплату за «зайві» роки

Якщо страховий стаж перевищує норму, людині призначають доплату. Формула така: кожен додатковий рік дає +1% до пенсії, але сума надбавки за один рік не може бути більшою за 1% прожиткового мінімуму.

Цікаве по темі: Хто може отримати субсидії на комуналку та оренду житла

Хто може отримувати до 778 грн щомісяця

У 2026 році прожитковий мінімум становить 2 595 грн, тож 1% — це 25,95 грн. Саме стільки може додаватися за кожен рік стажу понад норму.

Якщо понаднормового стажу 10 років, щомісячна надбавка становитиме 259 грн (10 × 25,95). Якщо додаткових років 30, пенсія може бути більшою на 778 грн (30 × 25,95).

За даними ПФУ, працюючим пенсіонерам доплату рахують, орієнтуючись на прожитковий мінімум, який діяв на дату призначення пенсії. Після звільнення виплату переглядають з урахуванням нового прожиткового мінімуму.

Хто може докупити страховий стаж

Якщо страхового стажу не вистачає, у 2026 році його можна «докупити». Це доступно як застрахованим, так і незастрахованим громадянам від 16 років, зокрема тим, хто: отримував невисокий офіційний дохід; тривалий час жив за кордоном і хоче оформити пенсію в Україні; не має необхідного стажу для виходу на пенсію.

Для купівлі стажу потрібно сплатити мінімальний страховий внесок. У 2026 році він становить 1 902,34 грн (8 647 грн × 22%).

Джерело: finance.novyny.live.