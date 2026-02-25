Хто може отримати субсидії на комуналку та оренду житла

У 2026 році житлова субсидія й надалі є одним із ключових механізмів підтримки для українців, яким складно самостійно оплачувати витрати, пов’язані з проживанням. Держава компенсує частину витрат не лише за житлово-комунальні послуги, а й за оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг

Це найпоширеніший і базовий формат державної допомоги. Субсидія призначається для покриття витрат на оплату:

електроенергії;

природного газу;

централізованого та індивідуального опалення;

холодної та гарячої води;

водовідведення;

послуг з управління багатоквартирним будинком.

Оформити таку субсидію можуть:

родини з невисокими доходами;

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

безробітні, які офіційно перебувають на обліку;

інші домогосподарства, для яких обов’язкові платежі за комунальні послуги перевищують встановлену для них частку доходу.

Субсидія на оренду житла для ВПО

Окремий формат підтримки передбачений для внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили житло або були змушені орендувати помешкання в іншому регіоні.

Як зазначає Міністерство соціальної політики України, скористатися цією програмою можуть переселенці, які відповідають визначеним умовам.

Субсидію на оренду житла можуть отримати:

внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій або із зон бойових дій (згідно з переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України);

власники житла, яке зруйноване або визнане непридатним для проживання;

родини, що витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу;

прийомні сім’ї;

дитячі будинки сімейного типу, які орендують житло.

Щоб оформити допомогу, орендар і власник житла мають разом підготувати договір оренди та заяву на призначення субсидії. Подати документи можна як особисто, так і онлайн — із накладанням кваліфікованих електронних підписів обох сторін.

