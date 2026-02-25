Хто може отримати субсидії на комуналку та оренду житла

У 2026 році житлова субсидія й надалі є одним із ключових механізмів підтримки для українців, яким складно самостійно оплачувати витрати, пов’язані з проживанням. Держава компенсує частину витрат не лише за житлово-комунальні послуги, а й за оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг
Це найпоширеніший і базовий формат державної допомоги. Субсидія призначається для покриття витрат на оплату:
- електроенергії;
- природного газу;
- централізованого та індивідуального опалення;
- холодної та гарячої води;
- водовідведення;
- послуг з управління багатоквартирним будинком.
Оформити таку субсидію можуть:
- родини з невисокими доходами;
- пенсіонери;
- люди з інвалідністю;
- безробітні, які офіційно перебувають на обліку;
- інші домогосподарства, для яких обов’язкові платежі за комунальні послуги перевищують встановлену для них частку доходу.
Цікаве по темі: Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція
Субсидія на оренду житла для ВПО
Окремий формат підтримки передбачений для внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили житло або були змушені орендувати помешкання в іншому регіоні.
Як зазначає Міністерство соціальної політики України, скористатися цією програмою можуть переселенці, які відповідають визначеним умовам.
Субсидію на оренду житла можуть отримати:
- внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій або із зон бойових дій (згідно з переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України);
- власники житла, яке зруйноване або визнане непридатним для проживання;
- родини, що витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу;
- прийомні сім’ї;
- дитячі будинки сімейного типу, які орендують житло.
Щоб оформити допомогу, орендар і власник житла мають разом підготувати договір оренди та заяву на призначення субсидії. Подати документи можна як особисто, так і онлайн — із накладанням кваліфікованих електронних підписів обох сторін.
