Хто може отримати субсидії на комуналку та оренду житла

25.02.2026 14:40
Ольга Деркач

У 2026 році житлова субсидія й надалі є одним із ключових механізмів підтримки для українців, яким складно самостійно оплачувати витрати, пов’язані з проживанням. Держава компенсує частину витрат не лише за житлово-комунальні послуги, а й за оренду житла для внутрішньо переміщених осіб (ВПО)

Фото: freepik.com

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг

Це найпоширеніший і базовий формат державної допомоги. Субсидія призначається для покриття витрат на оплату:

  • електроенергії;
  • природного газу;
  • централізованого та індивідуального опалення;
  • холодної та гарячої води;
  • водовідведення;
  • послуг з управління багатоквартирним будинком.

Оформити таку субсидію можуть:

  • родини з невисокими доходами;
  • пенсіонери;
  • люди з інвалідністю;
  • безробітні, які офіційно перебувають на обліку;
  • інші домогосподарства, для яких обов’язкові платежі за комунальні послуги перевищують встановлену для них частку доходу.

Цікаве по темі: Як отримати компенсацію за вимушений виїзд за кордон — інструкція

Субсидія на оренду житла для ВПО

Окремий формат підтримки передбачений для внутрішньо переміщених осіб, які через війну втратили житло або були змушені орендувати помешкання в іншому регіоні.

Як зазначає Міністерство соціальної політики України, скористатися цією програмою можуть переселенці, які відповідають визначеним умовам.

Субсидію на оренду житла можуть отримати:

  • внутрішньо переміщені особи, які виїхали з тимчасово окупованих територій або із зон бойових дій (згідно з переліком Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України);
  • власники житла, яке зруйноване або визнане непридатним для проживання;
  • родини, що витрачають на оренду понад 20% сукупного доходу;
  • прийомні сім’ї;
  • дитячі будинки сімейного типу, які орендують житло.

Щоб оформити допомогу, орендар і власник житла мають разом підготувати договір оренди та заяву на призначення субсидії. Подати документи можна як особисто, так і онлайн — із накладанням кваліфікованих електронних підписів обох сторін.

Джерело: На пенсії.

credit link image
×
