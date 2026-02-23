close-btn
Кому проіндексують пенсії у березні — Гетманцев

23.02.2026 16:00
Ольга Деркач

З 1 березня в Україні має відбутися індексація пенсій. Підвищення становитиме 12%. Водночас уряд ще не затвердив остаточну постанову

Пенсії проіндексують, але частина виплат залишиться без змін — Гетманцев

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у своєму Telegram.

Він наголосив, що вважає важливим досягненням сам факт проведення індексації під час війни, однак розкритикував чинний механізм перерахунку.

За його словами, індексація, ймовірно, відбудеться за старими правилами. Це означає, що частина найменших пенсій не буде підвищена взагалі.

Йдеться про виплати на рівні заниженого прожиткового мінімуму. Якщо торік пенсіонер отримував з урахуванням доплат 2 595 грн, ця сума може залишитися без змін і після березневої індексації.

Гетманцев також зазначив, що навіть пенсіонери з повним стажем після підвищення отримуватимуть лише 3 406 грн.

Цікаве по темі: Уряд має розширити програму єЯсла — Гетманцев

Він переконаний, що мінімальну пенсію слід було б підвищити щонайменше вдвічі — до 6 000 грн. Однак, за його словами, такого рішення ухвалено не буде.

На цьому тлі депутат розкритикував розподіл бюджетних коштів. Він вважає, що замість фінансування неефективних програм, зокрема кешбеку, ресурси варто спрямувати на підтримку пенсіонерів. За його словами, половина пенсіонерів отримує пенсію до 5 000 грн.

Серед можливих джерел додаткових надходжень він назвав детінізацію економіки. За обережними оцінками, у тіні перебуває не менше 1 трлн грн, які могли б поповнити бюджет.

Гетманцев також закликав провести жорсткий аудит видатків, закрити неефективні програми, скасувати спецпенсії та осучаснити систему виплат.

Він пообіцяв порушити питання соціального забезпечення на найближчому пленарному засіданні парламенту, наголосивши, що люди є головним ресурсом держави.

