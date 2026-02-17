Хто може отримувати спеціальні пенсії в Україні

В Україні передбачено кілька видів пенсійних виплат: за віком, по інвалідності та у зв’язку з втратою годувальника. Їх призначають відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Як призначають спеціальні пенсії

Окремі категорії громадян мають право на спеціальні пенсійні виплати. Йдеться, зокрема, про державних службовців, суддів і прокурорів. Порядок та умови їхнього пенсійного забезпечення визначаються спеціальними законами.

Згідно із Законом України «Про державну службу», право на пенсію мають чоловіки після досягнення 62 років та жінки після 60 років. Обов’язковою умовою є наявність щонайменше 20 років стажу на посадах державної служби станом на 1 травня 2016 року — день набрання чинності законом. Також право зберігається за тими, хто на момент звернення працює на держслужбі та має не менше 10 років відповідного стажу.

Пенсію державним службовцям призначають із дня звернення, але не раніше виникнення права на неї. Розмір виплати становить 60% заробітної плати, з якої сплачувався єдиний внесок. Якщо особа на момент подання документів уже не працює на держслужбі, пенсію визначають у розмірі 60% зарплати чинного держслужбовця відповідної посади та рангу за останнім місцем роботи заявника.

Пенсійне забезпечення прокурорів регулюється Законом України «Про прокуратуру». Для них передбачено пенсію за вислугу років або по інвалідності, а для членів сім’ї — у разі втрати годувальника.

Пенсію за вислугу років призначають незалежно від віку за наявності не менше 25 років стажу на день звернення. Особи з інвалідністю I або II групи, а також родини померлих прокурорів можуть отримувати виплати за умови щонайменше 10 років стажу.

Розмір пенсії становить 60% чинної місячної заробітної плати, до якої входять усі види виплат, із яких сплачувався єдиний внесок, а до 1 січня 2011 року — страхові внески.

Максимальна сума такої пенсії не може перевищувати 10 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність. Якщо прокурор має право на кілька видів пенсій, йому призначають лише одну — за власним вибором.

Для суддів місцевих, апеляційних судів та Верховного Суду діє окремий порядок відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Судді у відставці мають право на виплати після досягнення пенсійного віку — 62 роки для чоловіків і 60 років для жінок.

Якщо суддя пішов у відставку раніше цього віку, він отримує щомісячне довічне грошове утримання. Його базовий розмір становить 50% винагороди чинного судді відповідного рівня. За кожен повний рік роботи понад 20 років ця сума збільшується на 2% від грошового утримання судді. При цьому максимальна межа для таких виплат законодавством не встановлена.

