Скільки ресурсних платежів сплатив бізнес у 2025 — YouControl

17.02.2026 19:00
Ольга Деркач

У 2025 році український бізнес перерахував до бюджету 92,7 млрд грн ресурсних платежів. Це на 0,9% більше, ніж роком раніше. Водночас їхня частка у доходах зведеного бюджету скорочується на тлі швидшого зростання загальних надходжень

Фото: freepik.com

Загалом доходи бюджету у 2025 році зросли на 20,9% — до 4 338 млрд грн. На цьому фоні майже незмінний обсяг ресурсних платежів виглядає як сигнал про поступове зменшення їхньої ролі у структурі доходів держави.

Падіння ренти компенсували земельні платежі

У структурі надходжень відбулася ротація лідерів. Рентна плата за видобуток газу, яка залишається найбільшим джерелом доходу, скоротилася на 10,7%. Рента за нафту впала на 12,8%, за конденсат — на 17,5%. Найбільше просідання зафіксовано у вугільній галузі — мінус 35,2%.

У підсумку сукупна рента за користування надрами зменшилася на 8,1%. Натомість екологічні платежі зросли на 4,1%. Частково падіння компенсували земельний податок (+17,7%) та орендна плата за землю (+13%).

Дослідники також зазначають, що у статистику ренти за газ не потрапили платежі від новоствореного «Активу природних ресурсів», для якого діє окремий пільговий податковий режим.

Цікаве по темі: Уряд запустив грантову програму на генератори та зарядні станції для бізнесу

Бюджет залежить від кількох десятків компаній

Структура ресурсних платежів залишається висококонцентрованою. У 2024 році лише 20 компаній забезпечили близько 65% усіх надходжень за цими статтями. Переважно це підприємства нафтогазового сектору та гірничо-металургійного комплексу.

Газова галузь є беззаперечним лідером: 44 компанії сформували 36,1% усіх ресурсних платежів — 23,2 млрд грн. Нафтовий сектор, представлений лише 9 великими гравцями, забезпечив 20,5% надходжень. Металургія акумулювала 15,3% (9,8 млрд грн), а нерудна промисловість — 22,9% (14,7 млрд грн), хоча тут працює значно більше платників — 167.

Серед найбільших платників — АТ Укргазвидобування та АТ Укрнафта, а також підприємства групи Метінвест і ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг. Висока концентрація означає, що фінансові проблеми навіть одного великого гравця можуть створити відчутні ризики для бюджету.

Київ акумулює понад половину платежів

Географічний аналіз показує домінування столиці. Київ забезпечує 58% ресурсних платежів завдяки реєстрації у місті головних офісів великих компаній, хоча видобуток фактично відбувається в інших регіонах.

Дніпропетровська область формує 13,4% надходжень (понад 8,5 млрд грн), Запорізька — 10% (понад 6,4 млрд грн). Львівська та Рівненська області мають 6,5% та 6,2% відповідно.

Джерело: YouControl.

