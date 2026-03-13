У Дії запустили нову можливість бронювання працівників

13.03.2026 11:45
Микола Деркач

Сьогодні запрацювала нова можливість на порталі Дія, яка дозволяє підприємствам оборонно-промислового комплексу та критично важливим для потреб Збройних Сил України компаніям бронювати працівників навіть у разі наявності порушень у військовому обліку

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Йдеться про тимчасове бронювання фахівців терміном до 45 календарних днів. За цей час працівник може врегулювати свої облікові дані, а підприємство — безперервно забезпечувати виконання оборонних завдань.

«Для держави важливо, щоб підприємства, які працюють на оборону, могли швидко залучати необхідних фахівців до роботи. Запуск цієї послуги у Дії дозволяє спростити процедуру бронювання та забезпечити стабільну роботу критично важливих виробництв», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

Скористатися послугою можуть підприємства, які включені до Єдиного переліку підприємств оборонно-промислового комплексу або мають статус критично важливих для забезпечення потреб ЗСУ. Подати заяву можуть керівники підприємств, підписанти або уповноважені особи.

Подати заяву можна онлайн на порталі Дія. Для цього необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати послугу «Бронювання працівників» та під час подання заяви вибрати категорію «Працівники із порушенням військового обліку». Після внесення даних працівників і підписання заяви статус її розгляду відображатиметься в особистому кабінеті заявника.

Очікується, що запуск цієї можливості дозволить підприємствам оборонного сектору швидше залучати фахівців до роботи та забезпечувати безперервність виробничих процесів, важливих для обороноздатності країни.

Раніше ми також писали, що у січні – лютому 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили понад 111,9 млрд грн. Це на 15,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (96,8 млрд грн).

