Обрано нового голову Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ

Директором Департаменту монетарної політики та економічного аналізу Національного банку з 6 березня 2026 року призначено Михайла Ребрика

Про це повідомила пресслужба регулятора.

До сфери його відповідальності належатиме, зокрема:

реалізація стратегії монетарної політики та рішень щодо інструментів монетарної політики, які застосовує Національний банк;

підготовка макроекономічного прогнозу за основними секторами, розроблення та супроводження системи прогнозних моделей;

аналіз державної економічної політики, а також розвитку монетарного, реального, фіскального, зовнішнього секторів та міжнародної економіки;

організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Комітету з монетарної політики;

організація та координація дослідницької роботи в Національному банку, координація фундаментальних і прикладних досліджень у сфері монетарної політики, макроекономічного розвитку, методів моделювання та прогнозування.

Департамент монетарної політики та економічного аналізу належить до вертикалі підпорядкування «Монетарна стабільність», загальне керівництво якою здійснює заступник Голови Національного банку Володимир Лепушинський.

«Керівництво департаментом, який відповідальний за макроекономічну аналітику та рекомендації з монетарної політики для виконання мандата Національного банку, потребує стратегічного мислення, системного підходу та глибокої аналітичної експертизи. Розраховую, що багаторічний досвід Михайла Ребрика у сфері реалізації монетарної політики та економічного аналізу, його знання та професійність дадуть змогу забезпечити на належному рівні ефективність та злагодженість нашої команди», – прокоментував Володимир Лепушинський.

