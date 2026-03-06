Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026

Державна податкова служба України повідомила, що від початку 2026 року міжнародні компанії сплатили до держбюджету 4,2 млрд грн «податку на Google»

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що цьогорічні надходження на 0,7 млрд грн перевищують показник січня – лютого минулого року. Тоді до бюджету було сплачено 3,5 млрд гривень.

«Ці кошти сплачують особи – нерезиденти, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ. Зокрема, у січні – лютому 2026 року сплачено: 38,5 млн євро та 52,1 млн доларів США», – зазначила Карнаух.

Компанії-лідери зі сплати податку: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

На сьогодні платниками ПДВ вже зареєструвались 151 особа – нерезидент, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України.

«Сплата такого податку є важливим елементом справедливого оподаткування цифрової економіки та сприяє додатковому наповненню Державного бюджету України», – додала в. о. Голови ДПС.

Нагадаємо, що обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає у разі, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України перевищує еквівалент 1 млн грн.

Раніше ми також писали, що у січні – лютому 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили понад 111,9 млрд грн. Це на 15,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (96,8 млрд грн).

