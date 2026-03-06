close-btn
PaySpaceMagazine

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026

06.03.2026 17:40
Микола Деркач

Державна податкова служба України повідомила, що від початку 2026 року міжнародні компанії сплатили до держбюджету 4,2 млрд грн «податку на Google»

У Дії з’явиться бронювання працівників, які перебувають у розшуку ТЦК

Фото: chatgpt.com

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. Голови ДПС Леся Карнаух, передає пресслужба ДПСУ.

Зазначається, що цьогорічні надходження на 0,7 млрд грн перевищують показник січня – лютого минулого року. Тоді до бюджету було сплачено 3,5 млрд гривень.

«Ці кошти сплачують особи – нерезиденти, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України та зареєстровані платниками ПДВ. Зокрема, у січні – лютому 2026 року сплачено: 38,5 млн євро та 52,1 млн доларів США», – зазначила Карнаух.

Компанії-лідери зі сплати податку: Apple, Google, Valve, Meta, Sony, Etsy та Netflix.

Читайте також: Хто сплатив найбільше податків у 2025: огляд у розрізі галузей

На сьогодні платниками ПДВ вже зареєструвались 151 особа – нерезидент, які постачають електронні послуги фізичним особам на митній території України.

«Сплата такого податку є важливим елементом справедливого оподаткування цифрової економіки та сприяє додатковому наповненню Державного бюджету України», – додала в. о. Голови ДПС.

Нагадаємо, що обов’язок реєстрації платником ПДВ для нерезидентів виникає у разі, якщо протягом останніх 12 місяців обсяг постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України перевищує еквівалент 1 млн грн.

Раніше ми також писали, що у січні – лютому 2026 року надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становили понад 111,9 млрд грн. Це на 15,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (96,8 млрд грн).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей зберігають підприємці в банках

Відразу 6 компаній хочуть купити «Мотор-Банк» та PINbank

Скільки грошей пройшло через каси банків в Україні у 2025 — звіт НБУ

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
google news
Новини по темі
Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову 04.03.2026

Як поскаржитись на недоброчесний бізнес у податкову
Скільки податків сплатили українці у лютому 2026 — ДПС 02.03.2026

Скільки податків сплатили українці у лютому 2026 — ДПС
Скільки грошей сплатили українці до держбюджету в лютому 2026 01.03.2026

Скільки грошей сплатили українці до держбюджету в лютому 2026
У яких регіонах ФОПи сплатили найбільше єдиного податку у 2025 — Опендатабот 25.02.2026

У яких регіонах ФОПи сплатили найбільше єдиного податку у 2025 — Опендатабот
ФОПи звітуватимуть по-новому — Податкова 23.02.2026

ФОПи звітуватимуть по-новому — Податкова
Скільки авто, що підпадають під «податок на розкіш», ввезли в Україну в 2025 — Опендатабот 18.02.2026

Скільки авто, що підпадають під «податок на розкіш», ввезли в Україну в 2025 — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
ТОП статей 27.02.2026

Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
ТОП статей 16.02.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у січні 2026 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:30

Western Union запустить власний стейблкоїн на блокчейні Solana

 Сьогодні  17:40

Скільки «податку на Google» сплатили міжнародні компанії у 2026

 Сьогодні  16:50

Український стартап залучив $1,6 млн інвестицій

 Сьогодні  16:00

Міжнародні резерви зменшилися у лютому — НБУ

 Сьогодні  15:10

Revolut подав заявку на банківську ліцензію у США

 Сьогодні  14:20

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 у топ-10 криптовалют у день інавгурації Трампа

 Сьогодні  13:30

3 акції, які можуть виграти від війни між США та Іраном

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.