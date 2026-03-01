Скільки грошей сплатили українці до держбюджету в лютому 2026

Незважаючи на триваючі безпекові ризики та енергетичний терор з боку держави-агресора, початок бюджетного 2026 року характеризується позитивною динамікою доходів, забезпеченою стійкістю національного бізнесу та системною фінансовою підтримкою міжнародних партнерів

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України.

За оперативними даними (станом на 16:30 год. 27.02), у лютому 2026 року до загального фонду надійшло 222,6 млрд грн у вигляді податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

За підсумками лютого надходження платежів від Державної податкової служби становили 91 млрд грн, зокрема:

31,4 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб та військовий збір;

23,5 млрд грн – податок на додану вартість (зібрано 39,7 млрд, відшкодовано – 16,2 млрд грн);

14,9 млрд грн – акцизний податок;

13,6 млрд грн – податок на прибуток підприємств;

5,9 млрд грн – рентна плата.

Платежі від Держмитслужби надійшли в обсязі 63,8 млрд гривень.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету у лютому цього року стали кошти, отримані Україною у вигляді міжнародної допомоги (грантів) у розмірі 62,9 млрд гривень.

«Загалом, за оперативними даними, за підсумками лютого 2026 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 313,6 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Окрім того, 50,9 млрд грн (станом на 27 лютого) надійшло у вигляді ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування, — йдеться у повідомленні. — Дякуємо платникам податків та міжнародним партнерам за внесок у підтримку Збройних Сил та фінансової стабільності країни».

