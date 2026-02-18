close-btn
Скільки авто, що підпадають під «податок на розкіш», ввезли в Україну в 2025 — Опендатабот

18.02.2026 11:20
Ольга Деркач

504 транспортні засоби, що підпадають від «податок на розкіш», привезли в країну торік за даними Міністерства внутрішніх справ. Це найнижчий показник за останні 5 років. 89% luxury транспорту становлять Porsche та Mercedes-Benz, а кожне друге таке авто — Porsche Taycan. Загалом на електрокари припадає 65% від усіх оподаткованих за розкіш автівок

Фото: pexels.com, freepik.com

504 авто, які підпадають під «податок на розкіш», було ввезено в Україну у 2025 році. Це у 3,2 раза менше, ніж у 2024 році. Загалом це найнижчий показник за останні 5 років.

Інфографіка: Опендатабот

Кожен другий автомобіль у списку «розкішних» — Porsche Taycan: 232 авто. Загалом Porsche стали лідером luxury-сегменту із додатковим оподаткуванням: на авто цієї марки припадає 64% від загального обсягу. Ще чверть ринку зайняли Mercedes-Benz із 126 авто. На решту преміальних марок разом припадає 11% ринку: Audi, Rolls-Royce, Aston Martin, Lamborghini, Maserati тощо.

Інфографіка: Опендатабот

Варто зазначити, що, на противагу загальному імпорту, у преміум-сегменті господарюють електрокари: 65% імпортованих розкішних автівок. Ще 18% — гібриди з можливістю використання електрики разом із бензином або дизелем. А от чисто бензинові авто, лідери загального імпорту, опинились у хвості переліку із 17%. На дизель припадають лише символічні 0,4%.

Інфографіка: Опендатабот

Цікаве по темі: Кількість резидентів Дія.City подвоїлась у 2025 році — Опендатабот

Майже половину всіх розкішних авто зареєстровано у Києві та області: 236 автівок. Ще 52 авто на Львівщині, 49 на Одещині та 37 автівок на Дніпропетровщині.

Інфографіка: Опендатабот

Переважно, машини luxury-сегменту оформлені на людей — 82% або 413 автомобілів. На балансі бізнесу лише 18% таких авто.

Окремої уваги заслуговує ультра-преміум сегмент. Так, 21 Rolls-Royce був завезений в Україну торік. З них 15 — електрична модель Spectre, яка коштує близько 600 тис. доларів. Також у реєстрі є 7 Aston Martin і 2 Lamborghini.

Варто зазначити, що під «податок на розкіш» потрапляють авто, вартість яких перевищує 3,2 млн грн, а вік — менший за 5 років. Сума податку за одну таку автівку складає 25 тисяч грн на рік.

Джерело: Опендатабот.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодаткова
google news
