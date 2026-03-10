Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit

Український фонд стартапів (УФС) оголосив про початок відбору українських компаній для участі в SelectUSA Investment Summit — одному з ключових інвестиційних форумів у США, що об’єднує інвесторів, корпорації та стартапи з понад 100 країн
Про це йдеться в пості УФС в Telegram.
Саміт відкриває для учасників можливість презентувати свої рішення міжнародним інвесторам, провести зустрічі з американським бізнесом, знайти стратегічних партнерів і розширити присутність на глобальних ринках.
Хто може подати заявку
До участі у відборі запрошують стартапи, які відповідають таким критеріям:
- компанія заснована за межами США не раніше 1 січня 2016 року;
- команда налічує до 40 співробітників;
- річний дохід не перевищує $10 млн;
- стартап розробляє інноваційний технологічний продукт або послугу;
- компанія планує масштабування та вихід на міжнародні ринки протягом наступних 2–3 років.
Цікаве по темі: Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС
Для одного представника від кожного відібраного стартапу організатори покриють участь у саміті, авіапереліт та нададуть підтримку в організації зустрічей у межах програми делегації.
SelectUSA Investment Summit відбудеться 3–6 травня у Вашингтоні.
Заявки на участь у відборі приймаються до 23 березня. Подати заявку можна за посиланням.
Участь української делегації в SelectUSA Investment Summit 2026 організовують Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, Американської комерційної служби та Посольства США в Україні.
Нагадаємо, що український технологічний стартап Superapp залучив $1,6 млн інвестицій на етапі pre-seed. До раунду фінансування долучилися венчурні фонди Flyer One Ventures, Silicon Gardens, HEARTFELT_ та StratMinds. Крім того, частину коштів компанія отримала від групи приватних ангельських інвесторів.
