Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit

10.03.2026 15:40
Ольга Деркач

Український фонд стартапів (УФС) оголосив про початок відбору українських компаній для участі в SelectUSA Investment Summit — одному з ключових інвестиційних форумів у США, що об’єднує інвесторів, корпорації та стартапи з понад 100 країн

Фото: pexels.com

Про це йдеться в пості УФС в Telegram.

Саміт відкриває для учасників можливість презентувати свої рішення міжнародним інвесторам, провести зустрічі з американським бізнесом, знайти стратегічних партнерів і розширити присутність на глобальних ринках.

Хто може подати заявку

До участі у відборі запрошують стартапи, які відповідають таким критеріям:

  • компанія заснована за межами США не раніше 1 січня 2016 року;
  • команда налічує до 40 співробітників;
  • річний дохід не перевищує $10 млн;
  • стартап розробляє інноваційний технологічний продукт або послугу;
  • компанія планує масштабування та вихід на міжнародні ринки протягом наступних 2–3 років.

Цікаве по темі: Як розвивається українська стартап-екосистема: ключові тенденції, — інтерв’ю з Анастасією Кравченко-Угрехелідзе, team lead УФС

Для одного представника від кожного відібраного стартапу організатори покриють участь у саміті, авіапереліт та нададуть підтримку в організації зустрічей у межах програми делегації.

SelectUSA Investment Summit відбудеться 3–6 травня у Вашингтоні.

Заявки на участь у відборі приймаються до 23 березня. Подати заявку можна за посиланням.

Участь української делегації в SelectUSA Investment Summit 2026 організовують Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, Американської комерційної служби та Посольства США в Україні.

Нагадаємо, що український технологічний стартап Superapp залучив $1,6 млн інвестицій на етапі pre-seed. До раунду фінансування долучилися венчурні фонди Flyer One Ventures, Silicon Gardens, HEARTFELT_ та StratMinds. Крім того, частину коштів компанія отримала від групи приватних ангельських інвесторів.

