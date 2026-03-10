Українські стартапи запрошують на SelectUSA Investment Summit

Український фонд стартапів (УФС) оголосив про початок відбору українських компаній для участі в SelectUSA Investment Summit — одному з ключових інвестиційних форумів у США, що об’єднує інвесторів, корпорації та стартапи з понад 100 країн

Про це йдеться в пості УФС в Telegram.

Саміт відкриває для учасників можливість презентувати свої рішення міжнародним інвесторам, провести зустрічі з американським бізнесом, знайти стратегічних партнерів і розширити присутність на глобальних ринках.

Хто може подати заявку

До участі у відборі запрошують стартапи, які відповідають таким критеріям:

компанія заснована за межами США не раніше 1 січня 2016 року;

команда налічує до 40 співробітників;

річний дохід не перевищує $10 млн;

стартап розробляє інноваційний технологічний продукт або послугу;

компанія планує масштабування та вихід на міжнародні ринки протягом наступних 2–3 років.

Для одного представника від кожного відібраного стартапу організатори покриють участь у саміті, авіапереліт та нададуть підтримку в організації зустрічей у межах програми делегації.

SelectUSA Investment Summit відбудеться 3–6 травня у Вашингтоні.

Заявки на участь у відборі приймаються до 23 березня. Подати заявку можна за посиланням.

Участь української делегації в SelectUSA Investment Summit 2026 організовують Міністерство цифрової трансформації України та Український фонд стартапів за підтримки Ukraine-Moldova American Enterprise Fund, Американської комерційної служби та Посольства США в Україні.

