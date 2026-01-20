Стартапи можуть отримати до $5 млн інвестицій на IT Arena Warsaw Startup Competition

Українські та міжнародні стартапи отримали шанс залучити до $5 млн інвестицій на конкурсі IT Arena Warsaw Startup Competition, який відбудеться 15–16 травня у Варшаві. Це можливість презентувати продукт іноземним інвесторам, поборотися за призові гроші та вийти на нові ринки

Що відомо про конкурс

IT Arena щороку об’єднує підприємців, фаундерів, ІТ-фахівців та бізнес-аналітиків, які працюють з інноваціями. У межах IT Arena Warsaw Startup Competition учасники зможуть презентувати свої продукти 150+ іноземним інвесторам.

Окремо організатори зазначають, що призовий фонд конкурсу вже становить $20 тис і продовжує збільшуватися. Також стартапи змагатимуться за інвестиційний фонд, який наразі становить $5 млн.

Хто може податися

У 2026 році участь у Startup Competition можуть взяти стартапи, які:

розробляють цивільні технології, а також рішення у сферах dual-use та defense-tech;

засновані не раніше 2021 року;

мають підтверджені продажі від $10 тис або залучили інвестиції від $25 тис;

залучили загалом не більше $5 млн зовнішніх інвестицій;

мають засновників та/або членів команди, які не є громадянами росії або білорусі;

мають одного або кількох членів команди, які зможуть особисто відвідати подію у Варшаві.

Податися на IT Arena Warsaw Startup Competition можна до 1 квітня за посиланням.

Нагадаємо, що американський венчурний фонд ZAS Ventures вклав $150 000 у платформу Ranking Copilot. Йдеться про legaltech-рішення, що бере на себе рутинну частину підготовки та подання заявок до міжнародних юридичних рейтингів, автоматизуючи процес за допомогою ШІ.

Раніше ми писали, що український ШІ-стартап MyChatBot залучив $500 000 у seed-раунді від венчурного фонду SMRK, засновником якого є Олександр Косован. MyChatBot створює платформу CommerceOS — омніканальне рішення з ШІ-агентами, що автоматизує продажі та взаємодію з клієнтами у різних каналах комунікації.

