close-btn
PaySpaceMagazine

Стартапи можуть отримати до $5 млн інвестицій на IT Arena Warsaw Startup Competition

20.01.2026 16:00
Ольга Деркач

Українські та міжнародні стартапи отримали шанс залучити до $5 млн інвестицій на конкурсі IT Arena Warsaw Startup Competition, який відбудеться 15–16 травня у Варшаві. Це можливість презентувати продукт іноземним інвесторам, поборотися за призові гроші та вийти на нові ринки

Стартапи можуть отримати до $5 млн інвестицій на IT Arena Warsaw Startup Competition

Фото: pexels.com

Що відомо про конкурс

IT Arena щороку об’єднує підприємців, фаундерів, ІТ-фахівців та бізнес-аналітиків, які працюють з інноваціями. У межах IT Arena Warsaw Startup Competition учасники зможуть презентувати свої продукти 150+ іноземним інвесторам.

Окремо організатори зазначають, що призовий фонд конкурсу вже становить $20 тис і продовжує збільшуватися. Також стартапи змагатимуться за інвестиційний фонд, який наразі становить $5 млн.

Цікаве по темі: Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій

Хто може податися

У 2026 році участь у Startup Competition можуть взяти стартапи, які:

  • розробляють цивільні технології, а також рішення у сферах dual-use та defense-tech;
  • засновані не раніше 2021 року;
  • мають підтверджені продажі від $10 тис або залучили інвестиції від $25 тис;
  • залучили загалом не більше $5 млн зовнішніх інвестицій;
  • мають засновників та/або членів команди, які не є громадянами росії або білорусі;
  • мають одного або кількох членів команди, які зможуть особисто відвідати подію у Варшаві.

Податися на IT Arena Warsaw Startup Competition можна до 1 квітня за посиланням.

Нагадаємо, що американський венчурний фонд ZAS Ventures вклав $150 000 у платформу Ranking Copilot. Йдеться про legaltech-рішення, що бере на себе рутинну частину підготовки та подання заявок до міжнародних юридичних рейтингів, автоматизуючи процес за допомогою ШІ.

Раніше ми писали, що український ШІ-стартап MyChatBot залучив $500 000 у seed-раунді від венчурного фонду SMRK, засновником якого є Олександр Косован. MyChatBot створює платформу CommerceOS — омніканальне рішення з ШІ-агентами, що автоматизує продажі та взаємодію з клієнтами у різних каналах комунікації.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Професор економіки попереджає про бульбашку на фондовому ринку

Агентство Fitch Ratings знизило рейтинг Укрзалізниці

До Землі дійшов потужний радіаційний шторм: чим загрожує

Джерело: Мінцифри.

Рубрики: СтартапиІнвестиціїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Українські стартапи можуть залучити до €40 000: грантова програма Startup EDGE 24.12.2025

Українські стартапи можуть залучити до €40 000: грантова програма Startup EDGE
Український виробник захищеного звʼязку HIMERA залучив $2,5+ млн — Федоров 22.12.2025

Український виробник захищеного звʼязку HIMERA залучив $2,5+ млн — Федоров
Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій 20.12.2025

Український стартап Crosscheck залучив $220 тис. інвестицій
ZAS Ventures інвестував в український стартап 17.12.2025

ZAS Ventures інвестував в український стартап
Хто представить Україну на головній технологічній виставці світу CES 2026 05.12.2025

Хто представить Україну на головній технологічній виставці світу CES 2026
Українські стартапи можуть пройти безкоштовне навчання від YEP Accelerator 05.12.2025

Українські стартапи можуть пройти безкоштовне навчання від YEP Accelerator
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика

 Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
ТОП статей 15.01.2026

Найцікавіше з CES 2026: від ШІ та фінтеху до робототехніки і автомобілів
Останні новини
Сьогодні  21:00

Пластикові хмари над Китаєм шокували науковців

 Сьогодні  20:30

НКЦПФР пропонує спростити реєстрацію непублічних випусків акцій

 Сьогодні  20:00

Як оподатковуватимуться банки у 2026 році

 Сьогодні  19:20

Землю накрила найпотужніша 9-бальна магнітна буря

 Сьогодні  18:40

Strategy виплатить дивіденди у січні: скільки принесуть 100 акцій

 Сьогодні  18:00

Як акції Berkshire Hathaway поводяться після відходу Воррена Баффетта

 Сьогодні  17:20

XRP за тиждень втратив $15 млрд ринкової капіталізації

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.