close-btn
PaySpaceMagazine

ZAS Ventures інвестував в український стартап

17.12.2025 19:40
Ольга Деркач

Американський венчурний фонд ZAS Ventures, який робить ставку на стартапи з українськими засновниками, вклав $150 000 у платформу Ranking Copilot. Йдеться про legaltech-рішення, що бере на себе рутинну частину підготовки та подання заявок до міжнародних юридичних рейтингів, автоматизуючи процес за допомогою ШІ

ZAS Ventures інвестував в український стартап

Фото: freepik.com

Про це розповіли AIN представники фонду. Інвестиція в розмірі $150 000 розбита на два етапи: перший транш становив $100 000, а ще $50 000 надійшли як follow-on фінансування. Таким чином фонд одразу закрив базову потребу проєкту в капіталі та окремо підтримав розвиток продукту додатковою сумою.

Ranking Copilot — ШІ-платформа, яку у 2025 році запустив Дмитро Федорук, колишній юрист Clifford Chance. Її ключова ідея — суттєво спростити підготовку подань до провідних юридичних директорій на кшталт Chambers & Partners, Legal 500 та IFLR1000. Продукт допомагає формувати описи кейсів і проєктів, структурувати інформацію та зводити матеріали в формат, який відповідає вимогам конкретних рейтингів.

У стартапі наголошують, що підготовка таких заявок є одним із найбільш виснажливих і ресурсоємних процесів для юридичних фірм. За їхніми оцінками, щороку в усьому світі на це витрачають понад £5 млрд. Великі юридичні компанії, як зазначають у Ranking Copilot, можуть готувати понад 1 000 заявок на рік, і на одну заявку традиційно йде більш ніж 60 годин роботи юристів та маркетологів.

Цікаве по темі: Венчурний фонд SMRK інвестував $500 000 в український ШІ-стартап MyChatBot

Платформа Ranking Copilot, за словами команди, дозволяє генерувати описи проєктів за допомогою ШІ та різко зменшувати адміністративне навантаження — на 90%. У компанії стверджують, що підготовка документів скорочується з 5–7 днів до 30 хвилин, що змінює економіку процесу для юридичних фірм, які звикли витрачати на рейтинги значний час команди.

Окрім нових інвестицій, Ranking Copilot також оголосив про партнерство з Chambers and Partners — рейтинговою компанією у сфері права. Для стартапу це не лише формальний статус, а й можливість посилити довіру до продукту та спростити вихід на нових клієнтів у консервативному середовищі юридичних послуг.

ZAS Ventures, зі свого боку, зосереджується на early-stage інвестиціях у SaaS та AI-продукти з українськими фаундерами. Наразі, за інформацією Ranking Copilot, серед клієнтів платформи — понад 30 юридичних фірм у Європі, США та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія також окреслила плани на 2026 рік: зокрема, команда хоче запустити інструменти для автоматизації маркетингових матеріалів та підготовки комерційних пропозицій, розширюючи продукт із вузького рейтингового сценарію до ширшого набору задач юридичного бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап

Стартап Wiz, який Google купує за $32 млрд, виходить на ринок України

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту

Рубрики: СтартапиГрошіІнвестиціїСвітНовини
google news
Новини по темі
Хто представить Україну на головній технологічній виставці світу CES 2026 05.12.2025

Хто представить Україну на головній технологічній виставці світу CES 2026
Українські стартапи можуть пройти безкоштовне навчання від YEP Accelerator 05.12.2025

Українські стартапи можуть пройти безкоштовне навчання від YEP Accelerator
Венчурний фонд SMRK інвестував $500 000 в український ШІ-стартап MyChatBot 21.11.2025

Венчурний фонд SMRK інвестував $500 000 в український ШІ-стартап MyChatBot
Стартує набір на акселераційну програму Fozzy Venture Studio 20.11.2025

Стартує набір на акселераційну програму Fozzy Venture Studio
Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап 18.11.2025

Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап
Стартап Wiz, який Google купує за $32 млрд, виходить на ринок України 12.11.2025

Стартап Wiz, який Google купує за $32 млрд, виходить на ринок України
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика

 Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
ТОП статей 12.12.2025

Ювілейна Премія PSM Awards 2025: старт голосування
Останні новини
Сьогодні  20:40

Кійосакі заявив, що цей актив різко зросте у 2026 році

 Сьогодні  19:40

ZAS Ventures інвестував в український стартап

 Сьогодні  18:40

OpenAI представила нову версію ChatGPT Images

 Сьогодні  17:40

Українці ще можуть повернути частину сплачених податків за 2024 рік — ДПСУ

 Сьогодні  15:40

Аналітик Джим Крамер назвав дві акції, які варто розглянути інвесторам

 Сьогодні  14:40

Європейська Бізнес Асоціація отримала нового президента

 Сьогодні  13:40

Скільки грошей залучила Україна від ОВДП

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.