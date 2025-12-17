ZAS Ventures інвестував в український стартап

Американський венчурний фонд ZAS Ventures, який робить ставку на стартапи з українськими засновниками, вклав $150 000 у платформу Ranking Copilot. Йдеться про legaltech-рішення, що бере на себе рутинну частину підготовки та подання заявок до міжнародних юридичних рейтингів, автоматизуючи процес за допомогою ШІ

Про це розповіли AIN представники фонду. Інвестиція в розмірі $150 000 розбита на два етапи: перший транш становив $100 000, а ще $50 000 надійшли як follow-on фінансування. Таким чином фонд одразу закрив базову потребу проєкту в капіталі та окремо підтримав розвиток продукту додатковою сумою.

Ranking Copilot — ШІ-платформа, яку у 2025 році запустив Дмитро Федорук, колишній юрист Clifford Chance. Її ключова ідея — суттєво спростити підготовку подань до провідних юридичних директорій на кшталт Chambers & Partners, Legal 500 та IFLR1000. Продукт допомагає формувати описи кейсів і проєктів, структурувати інформацію та зводити матеріали в формат, який відповідає вимогам конкретних рейтингів.

У стартапі наголошують, що підготовка таких заявок є одним із найбільш виснажливих і ресурсоємних процесів для юридичних фірм. За їхніми оцінками, щороку в усьому світі на це витрачають понад £5 млрд. Великі юридичні компанії, як зазначають у Ranking Copilot, можуть готувати понад 1 000 заявок на рік, і на одну заявку традиційно йде більш ніж 60 годин роботи юристів та маркетологів.

Цікаве по темі: Венчурний фонд SMRK інвестував $500 000 в український ШІ-стартап MyChatBot

Платформа Ranking Copilot, за словами команди, дозволяє генерувати описи проєктів за допомогою ШІ та різко зменшувати адміністративне навантаження — на 90%. У компанії стверджують, що підготовка документів скорочується з 5–7 днів до 30 хвилин, що змінює економіку процесу для юридичних фірм, які звикли витрачати на рейтинги значний час команди.

Окрім нових інвестицій, Ranking Copilot також оголосив про партнерство з Chambers and Partners — рейтинговою компанією у сфері права. Для стартапу це не лише формальний статус, а й можливість посилити довіру до продукту та спростити вихід на нових клієнтів у консервативному середовищі юридичних послуг.

ZAS Ventures, зі свого боку, зосереджується на early-stage інвестиціях у SaaS та AI-продукти з українськими фаундерами. Наразі, за інформацією Ranking Copilot, серед клієнтів платформи — понад 30 юридичних фірм у Європі, США та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. Компанія також окреслила плани на 2026 рік: зокрема, команда хоче запустити інструменти для автоматизації маркетингових матеріалів та підготовки комерційних пропозицій, розширюючи продукт із вузького рейтингового сценарію до ширшого набору задач юридичного бізнесу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Джефф Безос запускає новий ШІ-стартап

Стартап Wiz, який Google купує за $32 млрд, виходить на ринок України

Українські стартапи можуть залучити $10 000 в рамках нового проєкту