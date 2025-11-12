close-btn
Стартап Wiz, який Google купує за $32 млрд, виходить на ринок України

12.11.2025 10:10
Микола Деркач

Ізраїльсько-американський стартап Wiz, що спеціалізується на хмарній безпеці та який Google придбає за $32 млрд, офіційно виходить на український ринок

Фото: freepik.com

Про це повідомила компанія Softico, яка стала офіційним представником Wiz в Україні, передає Forbes.

Що відомо про Wiz

Wiz — один із найдинамічніших стартапів у сфері Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP). Його технології дають змогу підприємствам контролювати безпеку хмарних середовищ без потреби у великих DevSecOps-командах. На відміну від традиційних рішень, Wiz працює без агентів і складних інтеграцій, забезпечуючи повну видимість ризиків та взаємозв’язків між користувачами й активами.

Платформа підтримує AWS, Azure, Google Cloud і Kubernetes, відповідає міжнародним стандартам ISO 27001, SOC 2 та GDPR, а також легко інтегрується з CI/CD-процесами. За словами керівника відділу WW Partners у Wiz Енді Річі, компанія допомагає бізнесу безпечно впроваджувати хмарні технології та штучний інтелект.

«Хмара та ШІ відкривають неймовірний потенціал для інновацій. Wiz дає змогу організаціям використовувати ці технології без додаткових ризиків», — зазначив він.

Партнер в Україні

Представлятиме Wiz в Україні компанія Softico, яка спеціалізується на інформаційній безпеці та ІТ-дистрибуції. Вона відповідатиме за локалізацію продукту, консалтинг і підтримку клієнтів. За словами Олександра Бутусова, Head of Information Security Department Softico, українські компанії проявляють значний інтерес до CNAPP-рішень, що поєднують масштабованість і простоту впровадження.

Читайте також: В Україні готують заміну КВЕДам

Український контекст

Після початку повномасштабної війни український бізнес активно переходить до хмарних сервісів AWS, Azure і Google Cloud. За даними IT Ukraine Association, ринок хмарної безпеки в Україні за цей час зріс утричі, а до 2029 року може зрости ще на 226% — до $3,78 млн. Найактивніше хмарні технології впроваджують компанії фінтеху, ритейлу та держсектору.

Глобальні масштаби Wiz

Сьогодні Wiz користуються майже половина зі 100 найбільших світових компаній, серед яких BMW, Salesforce, Morgan Stanley, Shell, eBay та AstraZeneca. У 2024 році дохід стартапу сягнув $500 млн, а у 2025-му компанія планує подвоїти цей показник, повідомив співзасновник Рой Резнік.

На початку року Alphabet Inc. оголосила про угоду з придбання Wiz за $32 млрд. Після її закриття стартап увійде до складу хмарного підрозділу Google Cloud. Це може стати найбільшою угодою в історії Alphabet.

