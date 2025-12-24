close-btn
Українські стартапи можуть залучити до €40 000: грантова програма Startup EDGE

24.12.2025 17:10
Микола Деркач

Український фонд стартапів запускає нову грантову програму, щоб підтримати розвиток технокомпаній на ранніх етапах та посилити їх конкурентоспроможність. Стартапи зможуть залучити по €40 тисяч на стадії seed і €20 тисяч на pre-seed

Фото: freepik.com

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Хто може податися на Startup EDGE?

Українські стартапи, які працюють у сферах:

  • Deep Tech: ШІ та машинне навчання, біотехнології та науки про життя, робототехніка, 5G, Web 3.0 та інші проривні технології;
  • Green Tech: сталий розвиток, відновлювана енергетика, чисті технології, рішення для збереження ресурсів і зменшення негативного впливу на довкілля;
  • EdTech: цифрові освітні рішення та технології, які трансформують навчання та підвищують доступність знань.

Читайте також: Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки

Встигніть подати заявку до 21 січня. Деталі та форма реєстрації за посиланням.

Грантова програма Startup EDGE реалізується Українським фондом стартапів за підтримки проєкту EU4Innovation East, що фінансується Європейським Союзом, співфінансується урядом Франції та реалізується Expertise France.

Раніше ми також писали, що Кабінет Міністрів України затвердив єдиний формат і перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подаються в межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу. Спершу вимоги діятимуть для програм Власна справа та Гранти для ветеранів і членів їхніх родин, що адмініструються Державною службою зайнятості.

