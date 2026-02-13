Український стартап Farsight Vision залучив €7,2 млн інвестицій

Українські оборонні технології продовжують виходити на глобальну арену за підтримки Brave1. Стартап Farsight Vision закрив раунд фінансування від європейських інвесторів на €7,2 млн

Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Компанія створює ШІ-інструменти розвідки, які вже працюють на полі бою та допомагають військовим ухвалювати рішення швидше й точніше.

Платформа аналізує дані місцевості та в реальному часі передає операторам БпЛА й НРК точну картину поля бою. Фактично — технологічна альтернатива супутниковій розвідці.

Залучені кошти Farsight Vision спрямують на розвиток роботизованих систем для логістики, навігації та управління озброєнням. Головна мета — захистити поле бою та критичну інфраструктуру за допомогою ШІ-технологій.

Читайте також: Венчурний фонд SMRK інвестував $500 000 в український ШІ-стартап MyChatBot

«Ми будуємо нову оборонну екосистему, де інновації стають геймченджерами війни. Коли українські стартапи залучають інвестиції від глобальних гравців — це сигнал довіри до наших технологій і підтвердження, що Україна вже формує стандарт сучасної війни, — йдеться у повідомленні Мінцифри. — Розвиток defense tech — стратегічна перевага держави. Продовжуємо системно підтримувати українських виробників через Brave1».

Нагадаємо, що українські та міжнародні стартапи отримали шанс залучити до $5 млн інвестицій на конкурсі IT Arena Warsaw Startup Competition, який відбудеться 15–16 травня у Варшаві. Це можливість презентувати продукт іноземним інвесторам, поборотися за призові гроші та вийти на нові ринки.

Раніше ми також писали, що американський венчурний фонд ZAS Ventures вклав $150 000 у платформу Ranking Copilot. Йдеться про legaltech-рішення, що бере на себе рутинну частину підготовки та подання заявок до міжнародних юридичних рейтингів, автоматизуючи процес за допомогою ШІ.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Професор економіки попереджає про бульбашку на фондовому ринку

Агентство Fitch Ratings знизило рейтинг Укрзалізниці

До Землі дійшов потужний радіаційний шторм: чим загрожує