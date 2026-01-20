Агентство Fitch Ratings знизило рейтинг Укрзалізниці

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (IDR) АТ «Укрзалізниця» в іноземній та національній валютах до рівня C з CC після пропуску купонної виплати. Рейтингове агентство також знизило національний довгостроковий рейтинг компанії до C(ukr) з CC(ukr)

У Fitch пояснили, що рівень C на міжнародній і національній шкалах відображає ситуацію, коли дефолт за зобов’язанням є неминучим, а рейтинги в дефолті не мають прогнозу.

Підставою для рішення стала несплата відсоткового платежу, запланованого на 9 січня 2026 року, за loan participation notes (LPN) з погашенням у 2026 році. Компанія увійшла в передбачений умовами випуску пільговий період тривалістю п’ять робочих днів. У Fitch зазначили, що початок такого grace period після несплати суттєвого фінансового зобов’язання відповідає рейтингу C, який у методології агентства означає стан Near Default.

Окремо Fitch повідомило про зниження рейтингів за низкою боргових інструментів Укрзалізниці. До рівня C з CC знижено рейтинги старших незабезпечених LPN на $703,2 млн зі ставкою 8,250% і погашенням у 2026 році, LPN на $351,9 млн зі ставкою 7,875% і погашенням у 2028 році, а також паперів, випущених британською спеціальною компанією Rail Capital Markets Plc, яка повністю належить Укрзалізниці.

Цікаве по темі: Укрзалізниця призупинила виплати за євробондами

За даними Fitch, 9 січня Укрзалізниця публічно оголосила про призупинення виплат відсотків за LPN 2026 та 2028 років. Крім того, компанія заявила про намір вести переговори з власниками цих інструментів і розглянути ширшу реструктуризацію боргу, залучивши фінансових та юридичних радників.

Агентство попередило, що якщо пропущений відсотковий платіж не буде здійснено в межах пільгового періоду, це стане подією дефолту і призведе до подальшого зниження рейтингів до RD. До RD рейтинги можуть бути знижені й у разі домовленостей із власниками паперів, які погіршать умови для кредиторів і підпадатимуть під визначення distressed debt exchange у термінах Fitch. У разі подання заяви про захист від банкрутства рейтинг може бути знижено до D.

Fitch також звернуло увагу на тісні зв’язки Укрзалізниці з урядом України та на те, що суверенний рейтинг країни перебуває на рівні CCC, який, за визначеннями агентства, означає суттєвий кредитний ризик. Ослаблення державних фінансів може впливати на боргову політику компанії та її спроможність обслуговувати й погашати борг, особливо з огляду на значну частку доларових LPN у структурі зобов’язань.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрзалізниця отримає $9,2 млн від фонду Говарда Баффета

Укрзалізниця запускає верифікацію пасажирів через Дія.Підпис

Євросоюз виділить Укрзалізниці €76 млн: на що підуть кошти

Джерело: Fitch Ratings.