Уряд виділив 16 млрд грн Укрзалізниці на пасажирські перевезення

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення спрямувати 16 млрд грн із резервного фонду державного бюджету на фінансування державного замовлення для внутрішніх пасажирських перевезень залізницею у 2026 році

Кошти буде передано Міністерству розвитку громад та територій України, яке визначено головним розпорядником бюджетних коштів для реалізації цього рішення. Фінансування надаватиметься на безповоротній основі з рівномірним поквартальним перерахуванням авансових платежів.

Сума у 16 млрд грн є плановою річною вартістю державного замовлення на 2026 рік. Її розраховано відповідно до затвердженого порядку реалізації експериментального проєкту державного фінансування пасажирських перевезень.

Уряд очікує, що рішення дозволить забезпечити безперервність та доступність залізничних перевезень у внутрішньому сполученні. Також воно має зменшити перехресне субсидіювання між різними видами діяльності Укрзалізниці та створити прозорий механізм державної підтримки пасажирських перевезень.

«Запровадження механізму державного замовлення — це системне рішення для стабілізації пасажирських перевезень. Воно дозволяє забезпечити гарантоване фінансування соціально важливого сегмента транспорту та підтримати його стале функціонування у 2026 році», — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

У Мінекономіки наголошують, що ухвалене рішення створює фінансові умови для стабільної роботи залізничного транспорту у внутрішньому сполученні та виконання державою соціальних зобов’язань перед громадянами.

Нагадаємо, що Укрзалізниця запустила верифікацію пасажирів через Дія.Підпис. Нововведення стосується купівлі та повернення квитків на низку популярних внутрішніх рейсів. У компанії пояснюють: мета — мінімізувати спекуляції та зловживання з квитками, особливо в напрямках із підвищеним попитом.

