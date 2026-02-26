НКЦПФР оновила список потенційно небезпечних інвестпроєктів

Національна комісія з цінний паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) знову оновила список потенційно небезпечних інвестиційних проєктів
Про це йдеться в офіційному Telegram НКЦПФР.
Було додано наступні проєкти з ознаками підвищеної ризиковості:
- «Bits Global»;
- «DAXIA LIMITED».
Оновлений список містить вже 462 проєкти, щодо яких існують ознаки шахрайства або порушень законодавства. Всі вони доступні до перегляду на офіційному сайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Сумнівний інвестиційний проєкт зазвичай має такі ознаки: відсутність чітких фінансових прогнозів, непрозора структура, завищені обіцянки прибутку та високі ризики без належного обґрунтування. Повний перелік ознак шахрайства доступний за посиланням.
Якщо ви виявили підозрілий інвестпроєкт або зіткнулися з ознаками шахрайства — повідомте Комісію на електронну адресу: [email protected].
Перед тим як інвестувати — перевіряйте інформацію, ретельно оцінюйте ризики та довіряйте лише ліцензованим учасникам ринку, наголошують у Комісії.
Нагадаємо, що НКЦПФР заявила, що готує фінансовий ринок до суттєвих змін, а найближчим ключовим кроком має стати запуск особових інвестиційних рахунків. Запуск особових інвестиційних рахунків має сформувати «сучасну фінансову архітектуру», яка потребує «свіжої експертизи та нових ідей». У зв’язку з цим Комісія переходить до «наступних кроків трансформації» та впроваджує зміни в керівному складі як продовження реформи регулятора і посилення інституції на всіх рівнях.
Раніше ми писали, що НКЦПФР офіційно заявила, що не виконуватиме функції регулятора ринку віртуальних активів. Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.
