НКЦПФР відмовилася виступати регулятором крипторинку в Україні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) офіційно заявила, що не виконуватиме функції регулятора ринку віртуальних активів

Це рішення пов’язане з оновленою редакцією законопроєкту про віртуальні активи, у якій Комісію повністю виключено з переліку органів, відповідальних за нагляд.

Хто контролюватиме ринок

Як зазначено у новій версії законопроєкту №10225-д, регуляторні повноваження будуть розподілені між Національним банком України та ще одним державним органом, який визначить Кабінет Міністрів. Таким чином, НКЦПФР втрачає будь-яку участь у процесі формування та контролю політики щодо віртуальних активів.

У Комісії наголосили, що документ не передбачає для них жодних регуляторних функцій у сфері криптовалют, тому відомство не братиме участі у розробці підзаконних актів чи інших нормативних документів, пов’язаних із ринком віртуальних активів.

Нещодавно ми також писали, що Рада з фінансової стабільності на засіданні 30 жовтня ухвалила низку важливих рішень для подальшого розвитку фінансового сектору та мінімізації його ризиків в умовах повномасштабної війни.

Так, члени РФС обговорили концепцію регулювання ринку віртуальних активів, зокрема запропонований НБУ розподіл повноважень між регуляторами та етапи запуску ринку, і узгодили позиції для подальшого опрацювання відповідного законопроєкту в парламенті.

Відповідно до розглянутої концепції до другого читання законопроєкту в ньому мають бути чітко визначенні державні органи – регулятори ринку віртуальних активів із розподілом повноважень між ними, а також перехідний період, достатній для створення нової інфраструктури та розроблення підзаконної нормативної бази.

