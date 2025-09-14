Криптовалюта: нова ера фінансів чи приречений на провал експеримент

Криптовалюти дедалі більше привертають увагу — як роздрібних інвесторів, так і великих інституційних гравців та навіть урядів у різних країнах. Це підштовхує ціни провідних цифрових активів до нових максимумів. Але досі немає відповіді: це проривний фінансовий інструмент чи лише спекулятивний експеримент, який Баффет називав «щурячою отрутою у квадраті»

Аргументи на користь криптовалюти

Масове прийняття

Важливим кроком стала подія січня 2024 року, коли Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) схвалила запуск біткоїн-ETF. За словами професора міжнародного бізнесу з Північно-Східного університету Раві Сараті, це стало переломним моментом: доступ до інвестицій у Біткоїн спростився, і тисячі нових інвесторів вирішили долучитися. Така масова увага підживлює ринок і тримає криптовалюти у фокусі суспільства.

Децентралізація

Криптовалюти від початку позиціонувалися як альтернатива традиційним грошам, адже вони працюють у блокчейні без контролю урядів чи центробанків. Для прихильників це символ свободи від централізованих фінансових систем. При цьому, далеко не всі проєкти децентралізовані, і це варто враховувати.

Безпека

Ще однією перевагою вважають захищеність. Кожен криптогаманець має унікальний ключ, відомий лише власнику. Транзакції у блокчейні практично неможливо підробити, а контроль над активами повністю належить користувачеві — за умови, що він дотримується правил безпеки.

Аргументи проти крипти

Висока волатильність

Найбільша проблема криптовалют — різкі стрибки цін. Біткоїн і досі зростає та падає здебільшого через спекуляції. Без стабільності більшість економістів не визнають його грошима. Як наголосила заступниця голови шведського Ріксбанку (Riksbanken) Сесілія Скінгслі, Біткоїн не є зручним засобом розрахунків: ним не купують продукти, не платять податки та не отримують зарплату.

Шахрайство

Через новизну і популярність криптовалюти стали полем для численних афер. Федеральна торгова комісія США попереджає: шахраї видають себе за інвесторів, чиновників, роботодавців або навіть «онлайн-знайомства». Це підриває довіру до галузі.

Сумнівна роль «захисного активу»

Прихильники називають Біткоїн альтернативою золоту, проте професор економіки Вільям Дікенс наголошує: кореляція Біткоїна з фондовим ринком досить висока (близько 0,4), тоді як золото часто рухається у протилежному напрямку. Це робить криптовалюту менш надійним хеджем.

Екологічні наслідки

Майнінг Біткоїна споживає величезну кількість енергії. Дослідження показали, що одна транзакція може спричинити викиди CO₂, еквівалентні поїздці авто з двигуном внутрішнього згоряння на відстань від 1 600 до 2 600 км. У деяких регіонах майнінг вже створює проблеми для електромереж.

Підсумок

Криптовалюти зробили великий крок від нішового явища до глобального тренду. SEC схвалює Біткоїн-ETF, мільйони людей інвестують, а уряди ведуть дискусії про їхню роль. Водночас криптовалюта залишається надзвичайно волатильною, вразливою до шахрайства та енергозатратною.

Поки що її можна розглядати радше як високоризиковий спекулятивний актив, ніж як альтернативу звичним грошам. Чи зможе вона колись подолати свої недоліки та стати повноцінною фінансовою системою — питання відкрите.

