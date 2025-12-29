Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 в XRP на початку 2025 року

Інвестиція в XRP на початку 2025 року наразі принесла б від’ємну дохідність — попри рік, позначений одними з найважливіших фундаментальних подій в історії активу

Станом на момент написання матеріалу XRP торгувався на рівні $1,85, що відповідає падінню на 11% від початку року.

Так, на старті року XRP коштував приблизно $2,08. Це означає, що інвестиція $1 000, зроблена на початку січня 2025 року, зараз була б варта близько $890 — тобто збиток становив би приблизно $110 без урахування комісій і податків.

Динаміка XRP у 2025 році

Це відставання відбувається в рік, який «на папері» мав би стати переломним для XRP. Одним із найбільших каталізаторів у 2025 році стало остаточне врегулювання тривалої судової суперечки Ripple із Комісією з цінних паперів і бірж США.

Угода принесла довгоочікувану регуляторну визначеність, знявши ключовий фактор невизначеності, який роками обмежував участь інституційних інвесторів, і фактично переосмисливши статус XRP на ринку США. Історично така ясність вважається потенційною точкою зламу для цифрових активів, які прагнуть ширшого прийняття.

Протягом року Ripple також зробила рішучий крок у бік інституційних фінансів. Розширення її послуг prime brokerage та сервісів ліквідності продемонструвало чітку стратегію інтеграції XRP у традиційну ринкову інфраструктуру.

Водночас XRP отримав додаткову експозицію через регульовані інвестиційні інструменти, зокрема завдяки запуску та схваленню спотових XRP-ETF у вибраних юрисдикціях. Це знизило поріг входу як для професійних, так і для роздрібних інвесторів.

Ще одним помітним розвитком подій став запуск і ширша інтеграція доларового стейблкоїна Ripple — RLUSD. Хоча цей стейблкоїн не є XRP, його використання в екосистемі опосередковано підтримує XRP через комісії за транзакції та механіки ліквідності, додаючи ще один рівень до довгострокового наративу корисності активу.

Попри ці структурні зрушення, ціна XRP протягом 2025 року не змогла втримати стійкий імпульс. Ринкові настрої залишалися крихкими більшу частину року, а спроби закріпитися вище ключового рівня опору біля $2 неодноразово провалювалися.

Волатильність ширшого крипторинку в поєднанні з періодичними розблокуваннями XRP з ескроу та обережним позиціюванням інвесторів тиснули на котирування. Наприкінці грудня XRP перейшов у від’ємну зону за підсумками року, нівелювавши зростання, зафіксоване раніше у 2025-му.

