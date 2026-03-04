close-btn
Kraken стала першою криптокомпанією з доступом до рахунку у ФРС

04.03.2026 20:30
Ольга Деркач

Криптовалютна індустрія зробила ще один крок до інтеграції з традиційною фінансовою системою. Банківський підрозділ криптобіржі Kraken — Kraken Financial — отримав доступ до спеціального master account обмеженого типу у Федеральному резервному банку Канзас-Сіті

Фото: freepik.com

Інакше кажучи, компанія отримала рахунок у Федеральній резервній системі — центральному банку США. Через цю систему проходять ключові доларові розрахунки між фінансовими установами. Хоча рахунок має певні обмеження, сам факт доступу означає важливу зміну у тому, як криптокомпанії можуть взаємодіяти з традиційною фінансовою інфраструктурою.

Протягом багатьох років криптокомпаніям було складно отримати стабільний доступ до банківських послуг. Частково це пов’язують із політикою жорсткішого контролю з боку регуляторів та банків, яку часто називають Operation Chokepoint 2.0. У результаті багато криптобізнесів залежали від посередників — банків, які погоджувалися працювати з галуззю.

Тепер Kraken отримала пряме підключення до ключової інфраструктури, через яку фактично рухаються долари у фінансовій системі США.

Що таке master account у Федеральній резервній системі

Master account — це рахунок у центральному банку США, який мають фінансові установи, що беруть участь у платіжній системі країни. Фактично кожен банк, який проводить міжбанківські платежі у США, використовує такий рахунок.

Завдяки цьому рахунку установи можуть:

  • проводити розрахунки безпосередньо через Федеральну резервну систему;
  • користуватися міжбанківською платіжною мережею Fedwire;
  • зберігати кошти у центральному банку, які використовуються для розрахунків і платежів.

Цікаве по темі: Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

Інакше кажучи, саме через цю інфраструктуру фінансові установи безпечно переміщують гроші всередині банківської системи. До цього моменту жодна компанія, пов’язана з криптовалютами, не мала прямого доступу до цієї системи.

Чому це важливо

Хоча криптовалюти часто позиціонують як альтернативу традиційним фінансам без посередників, на практиці більшість криптобірж усе ще залежать від банків, коли йдеться про рух фіатних грошей.

Зазвичай процес виглядає так: користувач переказує долари на рахунок банку-партнера, банк проводить платіж через системи Федеральної резервної системи, після чого біржа зараховує кошти на торговий рахунок користувача.

У такій схемі є кілька проблем: ризик контрагента, затримки у платежах, а іноді й раптове закриття банківських рахунків.

Завдяки новому рахунку Kraken Financial зможе підключатися безпосередньо до платіжних систем Федеральної резервної системи та обходити частину посередників. Це дає змогу швидше проводити доларові операції, зменшити ризики, пов’язані з банками-партнерами, і підвищити довіру до компанії.

Втім, є важлива деталь. Отриманий рахунок має статус «обмеженого призначення». Це означає, що він не повністю прирівнюється до рахунків, які мають комерційні банки.

Наприклад, Kraken не може отримувати відсотки на резерви, що зберігаються у Федеральній резервній системі, а також не має доступу до програм кредитування центрального банку.

Джерело: CryptoPotato.

Рубрики: КриптовалютиСвітНовиниТехнології
