Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

Криптоплатформа Kraken розпочала запуск Krak Card — мультивалютної дебетової картки для оплати у фіаті та криптовалюті

Перший етап розповсюдження охопить Велику Британію та країни Європи, а нові ринки додаватимуть протягом найближчих тижнів.

Побудована на глобальній платіжній мережі Mastercard, Krak Card дає змогу використовувати понад 400 криптоактивів та фіатних валют, доступних у застосунку Krak. Користувачі можуть заздалегідь визначати, які активи списуються першими, та виключати окремі з них із платежів.

Картка пропонує 1% кешбеку за всі покупки, який можна отримувати у фіаті або в Біткоїні.

«Для нас будь-що є грошима, — каже Марк Ґрінберґ, глобальний керівник напряму роботи з користувачами в Kraken. — У цифрову епоху ви маєте мати можливість платити за повсякденні товари та послуги тими активами, які зберігаєте. Від продуктів до подорожей Krak Card дає змогу вільно пересувати вартість, ким би ви не були та як би не зберігали свої гроші».

Застосунок Kraken, яким нині користуються 450 тис. людей, також оновлюють: він отримує підтримку поповнення зарплатних платежів та можливості для отримання доходу з активів, що не використовуються.

Нагадаємо, що Kraken працює над запуском нового фінансового застосунку під назвою Krak, орієнтованого на міжнародні грошові перекази та оплату товарів і послуг. Krak дозволить бізнесам та приватним користувачам по всьому світу надсилати й отримувати як криптовалюту, так і традиційні валюти майже без комісій. На момент запуску застосунок підтримуватиме понад 300 активів.

Раніше ми писали, що біржа Kraken отримала ліцензію на здійснення діяльності на ринках фінансових інструментів (MiFID) в Європейському Союзі. Ліцензія була отримана шляхом придбання кіпрської інвестиційної компанії, яке нещодавно було схвалено Кіпрською комісією з цінних паперів та бірж (CySEC).

Джерело: Finextra.