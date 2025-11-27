close-btn
PaySpaceMagazine

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

27.11.2025 17:00
Ольга Деркач

Криптоплатформа Kraken розпочала запуск Krak Card — мультивалютної дебетової картки для оплати у фіаті та криптовалюті

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

Фото: freepik.com

Перший етап розповсюдження охопить Велику Британію та країни Європи, а нові ринки додаватимуть протягом найближчих тижнів.

Побудована на глобальній платіжній мережі Mastercard, Krak Card дає змогу використовувати понад 400 криптоактивів та фіатних валют, доступних у застосунку Krak. Користувачі можуть заздалегідь визначати, які активи списуються першими, та виключати окремі з них із платежів.

Картка пропонує 1% кешбеку за всі покупки, який можна отримувати у фіаті або в Біткоїні.

Цікаве по темі: Криптобіржа Kraken готується до IPO

«Для нас будь-що є грошима, — каже Марк Ґрінберґ, глобальний керівник напряму роботи з користувачами в Kraken. — У цифрову епоху ви маєте мати можливість платити за повсякденні товари та послуги тими активами, які зберігаєте. Від продуктів до подорожей Krak Card дає змогу вільно пересувати вартість, ким би ви не були та як би не зберігали свої гроші».

Застосунок Kraken, яким нині користуються 450 тис. людей, також оновлюють: він отримує підтримку поповнення зарплатних платежів та можливості для отримання доходу з активів, що не використовуються.

Нагадаємо, що Kraken працює над запуском нового фінансового застосунку під назвою Krak, орієнтованого на міжнародні грошові перекази та оплату товарів і послуг. Krak дозволить бізнесам та приватним користувачам по всьому світу надсилати й отримувати як криптовалюту, так і традиційні валюти майже без комісій. На момент запуску застосунок підтримуватиме понад 300 активів.

Раніше ми писали, що біржа Kraken отримала ліцензію на здійснення діяльності на ринках фінансових інструментів (MiFID) в Європейському Союзі. Ліцензія була отримана шляхом придбання кіпрської інвестиційної компанії, яке нещодавно було схвалено Кіпрською комісією з цінних паперів та бірж (CySEC).

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році

Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу

Джерело: Finextra.

Рубрики: ЄвросоюзКриптовалютиСвітНовини
google news
Новини по темі
Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету 27.11.2025

Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету
Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році 27.11.2025

Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році
Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу 27.11.2025

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу
BlackRock продає більше Біткоїна попри відновлення крипторинку 26.11.2025

BlackRock продає більше Біткоїна попри відновлення крипторинку
XRP демонструє сигнал можливого зростання до $7 26.11.2025

XRP демонструє сигнал можливого зростання до $7
Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD 26.11.2025

Klarna запускає власний стейблкоїн — KlarnaUSD
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика
ТОП статей 26.11.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2025 — аналітика

 Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
ТОП статей 21.11.2025

Книги про криптовалюту та трейдинг: сучасні тренди бізнесу
Останні новини
Сьогодні  19:40

НБУ виставив на продаж земельні ділянки

 Сьогодні  18:20

Біткоїн стрімко зростає: кити скуповують монету

 Сьогодні  17:00

Kraken почав випуск криптокарток в ЄС

 Сьогодні  14:20

ПриватБанк примусового стягне $3 млрд з Коломойського та Боголюбова

 Сьогодні  13:00

Чи запустить BlackRock XRP-ETF у 2026 році

 Сьогодні  11:40

Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави

 Сьогодні  10:20

Visa впроваджує технологію стейблкоїн-розрахунків для банків та бізнесу

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.