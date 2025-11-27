Уряд затвердив єдиний формат бізнес-планів для участі у грантах від держави

Кабінет Міністрів України затвердив єдиний формат і перелік обов’язкових даних для бізнес-планів, які подаються в межах державних програм підтримки малого та середнього бізнесу. Спершу вимоги діятимуть для програм Власна справа та Гранти для ветеранів і членів їхніх родин, що адмініструються Державною службою зайнятості

Нові правила набирають чинності з моменту оприлюднення Постанови та не стосуються заявок, поданих раніше.

Навіщо це потрібно

Уряд пояснює, що уніфікація спрощує подання документів і прискорює розгляд заявок. Підприємці отримують чіткий перелік інформації, яку мають надати, а держава — структуровані дані для об’єктивного аналізу.

«Коли всі подають бізнес-плани в одному форматі, ми бачимо реальну картину: які проєкти створюють робочі місця, коли вони окупляться і які податки принесуть громаді. Це дозволяє швидко та справедливо розподіляти державні кошти і підтримувати ті ініціативи, що дадуть найбільший ефект», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що містить бізнес-план

Документ формується за затвердженим набором даних і має включати:

опис проєкту та обґрунтування потреби в державній підтримці;

фінансові прогнози: доходи, витрати, точка беззбитковості;

інвестиційний план та кадрову структуру;

оцінку ризиків;

очікувані соціально-економічні результати.

Цікаве по темі: Мікрогранти для бізнесу видаватимуть по-новому — Мінекономіки

Для оцінки держава використовуватиме стандартизований блок показників:

планову кількість нових робочих місць;

прогноз податкових надходжень (ПДФО, ЄСВ, податок на прибуток, земельний податок);

період окупності в місяцях.

Такі дані дозволяють порівнювати різні заявки та визначати найбільш ефективні проєкти.

Як подати бізнес-план

План подається онлайн у форматі PDF та підписується КЕП або удосконаленим електронним підписом. Це забезпечує юридичну силу документів та унеможливлює втручання в їхній зміст.

«Уніфікований формат бізнес-планів — перший етап. Наступний крок — створення інтерактивного шаблону бізнес-плану з підказками, автоматичними розрахунками та вбудованими джерелами даних, щоб полегшити підготовку документів підприємцям з різним рівнем фінансової грамотності», — пояснює заступник міністра, CDTO Мінекономіки Олександр Циборт.

Для яких програм діятимуть вимоги

Новий формат охоплює програми підтримки МСП, зокрема ті, що регулюються постановою №738: Власна справа та Гранти для ветеранів і членів їхніх родин. Нещодавно уряд також розширив умови участі для бажаючих отримати мікрогрант за програмою Власна справа.

Джерело: Мінекономіки.