close-btn
PaySpaceMagazine

Останні дні для сплати податків та подачі звітів — опубліковано попередження ДПСУ

30.12.2025 11:50
Микола Деркач

Державна податкова служба України нагадала українцям про необхідність здійснити деякі обов’язкові платежі та подати звіти до кінця року

Останні дні для сплати податків та подачі звітів — опубліковано попередження ДПСУ

Фото: t.me/tax_gov_ua

Згідно з повідомленням ДПСУ, 30 грудня – останній день:

Сплати за листопад 2025 року:

1. Рентної плати за:

  • користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
  • користування радіочастотним ресурсом України;
  • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
  • транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

2. Плати за землю:

  • земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян);
  • визначеної у податковій декларації фізичними особами – підприємцями – власниками та землекористувачами земельних ділянок.

3. Податку на доходи фізичних осіб та військового збору від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

  • процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;
  • процентів на вклади члена кредитної спилки.

4. Податку на додану вартість.

5. Акцизного податку.

6. Податку на доходи фізичних осіб та військового збору податковим агентом, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку.

Читайте також: В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень

Також 31 грудня 2025 року останній день для подання повного Звіту про контрольовані іноземні компанії.

Це стосується контролерів, які за 2024 звітний рік уже подали КІК-звіт у скороченій формі, але ще не завершили обов’язок повним звітом.

За 2024 рік за скороченою формою контролюючі особи подали понад 20 тис. звітів про КІК. Станом на 29 грудня обов’язок подання повного звіту залишається невиконаним щодо понад 6 тисяч КІК.

Завдяки постійному діалогу ДПС з платниками податків, які є контролерами іноземних компаній, впродовж 2025 року до бюджету додатково надійшло 87 млн грн податків. Вони були сплачені після подання уточнених декларацій в частині оподаткування прибутку КІК.

«Закликаємо контролюючих осіб виконати обов’язок та подати КІК-звітності, незважаючи на відсутність штрафних санкцій за порушення правил КІК протягом дії воєнного стану, — зазначають у пресслужбі ДПСУ. — Обов’язок щодо подання звітності з КІК передбачено статтею 39² Податкового кодексу України».

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

Що передбачає нова програма МВФ та які вимоги до України: коментарі експертів

Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
google news
Новини по темі
В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень 29.12.2025

В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень
Як відбуватимуться податкові перевірки у 2026 році 29.12.2025

Як відбуватимуться податкові перевірки у 2026 році
Як приєднатися до Клубу білого бізнесу 25.12.2025

Як приєднатися до Клубу білого бізнесу
Податковий борг українців зріс до 200 млрд грн: які наслідки 22.12.2025

Податковий борг українців зріс до 200 млрд грн: які наслідки
Податкова нагадала про дедлайни сплати податків за 2025 рік 20.12.2025

Податкова нагадала про дедлайни сплати податків за 2025 рік
Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот 19.12.2025

Скільки проваджень відкрила Податкова проти бізнесу — Опендатабот
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:20

Скільки грошей залучила Україна у 2025 в рамках зовнішнього фінансування

 Сьогодні  18:40

Чи можливі подорожі у минуле — учені

 Сьогодні  18:00

Падіння Біткоїна — це підготовка до великого ралі у 2026 — аналітик

 Сьогодні  17:20

НБУ перевірить шість банків у 2026

 Сьогодні  16:40

Скільки нових ФОПів відкрито в Україні у IV кв. 2025

 Сьогодні  16:00

Nvidia придбала частку в Intel за $5 млрд

 Сьогодні  15:20

НБУ оновив вимоги до надавачів фінансових послуг

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.