Останні дні для сплати податків та подачі звітів — опубліковано попередження ДПСУ

Державна податкова служба України нагадала українцям про необхідність здійснити деякі обов’язкові платежі та подати звіти до кінця року

Згідно з повідомленням ДПСУ, 30 грудня – останній день:

Сплати за листопад 2025 року:

1. Рентної плати за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

2. Плати за землю:

земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності (крім громадян);

визначеної у податковій декларації фізичними особами – підприємцями – власниками та землекористувачами земельних ділянок.

3. Податку на доходи фізичних осіб та військового збору від оподаткування доходів, нарахованих у вигляді:

процентів на поточний або депозитний банківський рахунок;

процентів на вклади члена кредитної спилки.

4. Податку на додану вартість.

5. Акцизного податку.

6. Податку на доходи фізичних осіб та військового збору податковим агентом, у разі якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку.

Читайте також: В Україні оновлять систему податкових повідомлень-рішень

Також 31 грудня 2025 року останній день для подання повного Звіту про контрольовані іноземні компанії.

Це стосується контролерів, які за 2024 звітний рік уже подали КІК-звіт у скороченій формі, але ще не завершили обов’язок повним звітом.

За 2024 рік за скороченою формою контролюючі особи подали понад 20 тис. звітів про КІК. Станом на 29 грудня обов’язок подання повного звіту залишається невиконаним щодо понад 6 тисяч КІК.

Завдяки постійному діалогу ДПС з платниками податків, які є контролерами іноземних компаній, впродовж 2025 року до бюджету додатково надійшло 87 млн грн податків. Вони були сплачені після подання уточнених декларацій в частині оподаткування прибутку КІК.

«Закликаємо контролюючих осіб виконати обов’язок та подати КІК-звітності, незважаючи на відсутність штрафних санкцій за порушення правил КІК протягом дії воєнного стану, — зазначають у пресслужбі ДПСУ. — Обов’язок щодо подання звітності з КІК передбачено статтею 39² Податкового кодексу України».

