Рада прийняла держбюджет на 2026 та підвищила податки для банків

03.12.2025 17:10
Микола Деркач

Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2026 рік» у другому читанні, а також законопроєкт #14097 — щодо оподаткування банків

Фото: mof.gov.ua

Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів України, а також повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«Бюджет-2026 року — п’ятий, який ми ухвалюємо в умовах повномасштабної війни. Попри всі виклики, Україна залишається дієвою державою — ми боремося, працюємо й виконуємо свої зобов’язання перед людьми. Цей бюджет забезпечує фінансування оборони, соціальної підтримки та розвитку економіки. Усі наявні ресурси країна спрямовує на головне — захист та обороноздатність України», — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Зазначається, що після доопрацювання Урядом бюджетних висновків до другого читання обсяг доходів збільшено на 27,8 млрд грн – до 2 трлн 917,9 млрд грн. Загальний фонд становить 2 трлн 625 млрд грн, спеціальний фонд – 292,9 млрд грн. Доходи у 2026 році будуть більші на 415,3 млрд грн до 2025 року.

Потреба у зовнішній підтримці на 2026 рік становитиме 2 трлн 79 млрд гривень. Передбачається залучення ресурсів від Світового банку, ЄС, Великої Британії, МВФ та країн «Великої сімки».

Видатки та надання кредитів із державного бюджету у 2026 році становитимуть 4 трлн 837,4 млрд грн, що на 134,5 млрд грн більше, ніж у 2025 році. Загальний фонд – 4 трлн 416,5 млрд грн, спеціальний фонд – 420,9 млрд грн.

Детальніше читайте на сайті Мінфіну.

Цікаве по темі: Продуктивність праці в Україні у 3-5 разів нижча, ніж у ЄС — Гетманцев

Також парламент проголосував за законопроєкт #14097 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток у 2026 році.

За словами Гетманцева, ключове положення — підвищення ставки податку на прибуток для банків до 50% на 2026 рік.

До другого читання були враховані нові пропозиції, зокрема:

  • відтермінування старту е-акцизу до 1 листопада 2026 року;
  • звільнення банків від функцій податкового агента у випадках банкрутства фізичних осіб;
  • продовження до 1 січня 2029 року ПДВ-пільг у сфері енергетики;
  • продовження до 1 січня 2027 року ПДВ-пільг на БПЛА, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання для оборони;
  • вдосконалення правил для Території високого рівня податкової довіри (Клубу білого бізнесу);
  • скасування єдиного податку для охоронної діяльності;
  • скасування обов’язку нараховувати компенсуючі ПДВ-зобов’язання за операціями, звільненими від оподаткування відповідно до пп. 5 п. 32 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ;
  • внесення змін до Закону «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Скільки українці здійснили безготівкових операцій у 2025 — Гетманцев

Скільки в Україні зареєстровано ФОПів — Гетманцев

Хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше

Рубрики: БанкиЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
