Spotify обікрали: піратська група викачала з сервісу 300 ТБ даних

Піратська активістська платформа Anna’s Archive заявила про створення повного резервного архіву Spotify обсягом близько 300 ТБ. За їхніми словами, архів містить 86 млн аудіофайлів, 256 млн рядків метаданих і охоплює 99,6% усіх прослуховувань у сервісі. Spotify підтвердив факт несанкціонованого доступу та повідомив, що проводить розслідування

Про інцидент спочатку повідомило Anna’s Archive — проєкт, який зазвичай спеціалізується на архівуванні книжок і наукових матеріалів. У Spotify заявили, що третя сторона зібрала публічні метадані платформи, а також використала незаконні методи обходу DRM для отримання доступу до частини аудіофайлів. Компанія наголосила, що активно розслідує ситуацію.

За твердженням Anna’s Archive, музичний архів поширюється через P2P-мережі у вигляді масових torrent-роздач. База даних містить 186 млн унікальних ISRC-кодів — це в десятки разів більше, ніж у MusicBrainz, найбільшій легальній базі музичних метаданих, яка налічує близько 5 млн кодів. Також архів включає 6,6 млн плейлистів із загальною кількістю 1,7 млрд треків у них.

Технічно проєкт став безпрецедентним. Популярні треки, за заявою платформи, збережені в оригінальному форматі OGG Vorbis із бітрейтом 160 кбіт/с, менш популярні — перекодовані в OGG Opus із бітрейтом 75 кбіт/с для економії місця. Розповсюдження відбувається у власному контейнерному форматі Anna’s Archive з вбудованими метаданими.

Юридичні ризики для проєкту величезні. Для порівняння: у 2025 році Internet Archive погодився на врегулювання позову на $621 млн за оцифрування 2 749 застарілих платівок. За аналогічною логікою відповідальність за 86 млн актуальних треків могла б сягати теоретичних трильйонів доларів. Anna’s Archive вже стикається з судовими обмеженнями в Бельгії, Великій Британії та Німеччині.

У самій платформі називають проєкт частиною місії «збереження знань і культури людства» та наголошують на вразливості централізованих стримінгових сервісів. Водночас критики зазначають, що масове поширення музики через torrent-мережі позбавляє артистів навіть мінімальних виплат, які вони отримують від Spotify.

Незалежно від правової оцінки, інцидент уже став переломним моментом для індустрії. Архів, розподілений між тисячами вузлів, практично неможливо повністю видалити. Тепер музична індустрія та стримінгові платформи мають дати відповідь не лише на питання безпеки, а й на те, якою буде межа між цифровим збереженням і піратством у новій реальності.

