close-btn
PaySpaceMagazine

Spotify обікрали: піратська група викачала з сервісу 300 ТБ даних

23.12.2025 18:20
Микола Деркач

Піратська активістська платформа Anna’s Archive заявила про створення повного резервного архіву Spotify обсягом близько 300 ТБ. За їхніми словами, архів містить 86 млн аудіофайлів, 256 млн рядків метаданих і охоплює 99,6% усіх прослуховувань у сервісі. Spotify підтвердив факт несанкціонованого доступу та повідомив, що проводить розслідування

Spotify обікрали: піратська група викачала з сервісу 300 ТБ даних

Фото: pixabay.com

Про інцидент спочатку повідомило Anna’s Archive — проєкт, який зазвичай спеціалізується на архівуванні книжок і наукових матеріалів. У Spotify заявили, що третя сторона зібрала публічні метадані платформи, а також використала незаконні методи обходу DRM для отримання доступу до частини аудіофайлів. Компанія наголосила, що активно розслідує ситуацію.

За твердженням Anna’s Archive, музичний архів поширюється через P2P-мережі у вигляді масових torrent-роздач. База даних містить 186 млн унікальних ISRC-кодів — це в десятки разів більше, ніж у MusicBrainz, найбільшій легальній базі музичних метаданих, яка налічує близько 5 млн кодів. Також архів включає 6,6 млн плейлистів із загальною кількістю 1,7 млрд треків у них.

Технічно проєкт став безпрецедентним. Популярні треки, за заявою платформи, збережені в оригінальному форматі OGG Vorbis із бітрейтом 160 кбіт/с, менш популярні — перекодовані в OGG Opus із бітрейтом 75 кбіт/с для економії місця. Розповсюдження відбувається у власному контейнерному форматі Anna’s Archive з вбудованими метаданими.

Читайте також: Криптохакери викрали рекордні $3,4 млрд у 2025 році

Юридичні ризики для проєкту величезні. Для порівняння: у 2025 році Internet Archive погодився на врегулювання позову на $621 млн за оцифрування 2 749 застарілих платівок. За аналогічною логікою відповідальність за 86 млн актуальних треків могла б сягати теоретичних трильйонів доларів. Anna’s Archive вже стикається з судовими обмеженнями в Бельгії, Великій Британії та Німеччині.

У самій платформі називають проєкт частиною місії «збереження знань і культури людства» та наголошують на вразливості централізованих стримінгових сервісів. Водночас критики зазначають, що масове поширення музики через torrent-мережі позбавляє артистів навіть мінімальних виплат, які вони отримують від Spotify.

Незалежно від правової оцінки, інцидент уже став переломним моментом для індустрії. Архів, розподілений між тисячами вузлів, практично неможливо повністю видалити. Тепер музична індустрія та стримінгові платформи мають дати відповідь не лише на питання безпеки, а й на те, якою буде межа між цифровим збереженням і піратством у новій реальності.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Хакери атакували Microsoft: під загрозою уряди та компанії по всьому світу

COMFY заплатив 200 000 грн хакеру: за що

Скільки вкрали криптохакери у III кварталі 2025 року — Finbold

За даними byteiota.com та billboard.com.

Рубрики: БезпекаСвітНовини
google news
Новини по темі
Криптокит втратив $38 млн через експлойт із мультипідписом 21.12.2025

Криптокит втратив $38 млн через експлойт із мультипідписом
Як убезпечити себе від шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу 15.12.2025

Як убезпечити себе від шахраїв під час новорічного онлайн-шопінгу
НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов 12.12.2025

НБУ посилить систему кіберзахисту фінустанов
Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури 04.12.2025

Готовність до кіберзагроз: як IBM Power і FlashSystem підвищують кіберстійкість інфраструктури
В Україні з’явиться уніфікована система реагування на кіберзагрози 01.12.2025

В Україні з’явиться уніфікована система реагування на кіберзагрози
ШІ вперше здійснив масштабну кібератаку майже без участі людини 16.11.2025

ШІ вперше здійснив масштабну кібератаку майже без участі людини
Вибір редакції
Всі
Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році
ТОП статей 19.12.2025

Оперативна пам’ять і чипи стрімко дорожчають: чому та як це вплине на ринок у 2026 році

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
ТОП статей 15.12.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2025 — аналітика
Останні новини
23.12.2025  18:20

Spotify обікрали: піратська група викачала з сервісу 300 ТБ даних

 23.12.2025  17:10

Скільки грошей накопичилось на рахунках українців

 23.12.2025  16:00

Україна серед лідерів за темпом розвитку ШІ — Федоров

 23.12.2025  14:50

У Дії з’явилася нова послуга для ветеранів та ветеранок

 23.12.2025  13:40

Скільки коштуватимуть вибори в Україні та куди підуть $90 млрд від МВФ

 23.12.2025  11:20

Щонайменше 501,2 млн грн на тендерах «між своїми» провели цьогоріч — Опендатабот

 23.12.2025  10:10

НБУ випустив пам’ятну монету на честь української дипломатії

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.