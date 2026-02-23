6 тисяч кібератак проти України здійснили у 2025 — РНБО

За підсумками 2025 року проти України зафіксували близько 6 тис. кібератак — це приблизно на 37% більше, ніж було у 2024-му

Про такі дані виданню AIN повідомила керівниця служби з питань інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату РНБО Наталія Ткачук. Вона озвучила цю статистику під час Kyiv International Cyber Resilience Forum.

Раніше про масштаб загрози говорили й у СБУ. Зокрема, у 2023 році росія здійснювала щонайменше 10 кібератак щодня — про це повідомляв голова Служби безпеки України Василь Малюк. Загальна тенденція також свідчить про стале зростання кількості кіберінцидентів: у 2021 році їх було 1 350, у 2022-му — 2 194, а у 2024-му — вже 4 315.

Окремо Ткачук назвала ключові виклики найближчих років і наголосила на потребі посилювати кіберзахист ланцюгів постачання. За її словами, в Україні активно розвивається miltech, працює приватний сектор, з’являються нові приватні компанії та стартапи, які створюють військові технології — зокрема дрони — і передають їх на озброєння. Водночас питання кібербезпеки для таких команд часто залишається на другому плані: бракує ресурсів, передусім людських, аби системно вибудовувати захист.

Цікаве по темі: ШІ вперше здійснив масштабну кібератаку майже без участі людини

Вона підкреслила, що через це вся екосистема може залишатися вразливою: противник здатен знайти слабке місце й використати його, щоб завдати шкоди в кіберпросторі. Ризики стосуються не лише українських виробників, а й іноземних компаній, які є частиною ланцюгів постачання.

Ткачук також зазначила, що зараз уже ведеться координація та посилення кібербезпеки виробників дронів і українського оборонно-промислового комплексу. Саме цей напрям, за її словами, є одним із пріоритетів для України.

Нагадаємо, що НБУ повідомив про кібератаку на інтернет-магазин нумізматичної продукції. Регулятор попереджає, що зловмисники потенційно могли отримати доступ до персональних даних користувачів, які вводилися під час реєстрації та оформлення доставки.

