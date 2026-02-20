close-btn
Google представила нову модель Gemini

20.02.2026 19:40
Ольга Деркач

Компанія Google анонсувала Gemini 3.1 Pro — нову флагманську модель штучного інтелекту. У компанії заявляють, що оновлення забезпечує вищий рівень інтелектуальності та розширений функціонал для виконання складних завдань

Фото: unsplash.com

Gemini 3 Pro презентували 18 листопада 2025 року. Тоді її позиціонували як повністю нову розробку на основі архітектури машинного навчання MoE.

Порівняно з попередником, Gemini 3.1 Pro демонструє кращі результати за ключовими бенчмарками. Окрім приросту продуктивності, модель отримала розширені можливості та додаткові інструменти для користувачів.

У тесті Humanity’s Last Exam, який оцінює глибину знань у спеціалізованих сферах, нова версія набрала 44,4%. Для порівняння, Gemini 3 Pro отримала 37,5%, а GPT-5.2 — 34,5%.

За даними Artificial Analysis, Gemini 3.1 Pro посіла перше місце у 6 з 10 категорій оцінювання. Аналітики також звернули увагу на більш ефективне використання токенів порівняно з іншими флагманськими моделями.

Загальна архітектура моделі суттєво не змінилася — йдеться про вдосконалену версію Gemini 3 Pro. Основний акцент зроблено на глибшому міркуванні, стабільності відповідей та оптимізації витрат токенів.

Модель підтримує роботу з текстом, аудіо, відео, зображеннями та PDF-документами. Вона обробляє понад 1 млн вхідних токенів і генерує більш ніж 65 000 вихідних.

Цікаве по темі: Пошуковий інтерес до криптовалют в Google біля річного мінімуму

Серед ключових покращень — помітний прогрес у сфері логічного мислення. У тесті ARC-AGI-2 Gemini 3.1 Pro набрала 77,1%, що більш ніж удвічі перевищує результат попередньої версії.

Згідно з релізом, модель здатна створювати масштабовані SVG-анімації за текстовим описом, формувати структуровані дашборди для складних систем, зокрема руху МКС, а також генерувати інтерактивні 3D-симуляції з відстеженням рухів рук у реальному часі та синтезованим звуком.

Окремо підкреслюється здатність Gemini 3.1 Pro трансформувати абстрактні літературні сюжети у функціональні візуальні інтерфейси. Як приклад наводиться роман «Грозовий перевал»: модель не обмежилася коротким викладом змісту, а створила інтерфейс, що передає атмосферу твору.

Водночас користувачі вже звернули увагу на певні недоліки. Зокрема, Laisky зазначив, що модель, як і вся лінійка, може зациклюватися та потрапляти в так звану нескінченну петлю.

Із 19 лютого 2026 року попередня версія Gemini 3.1 Pro стане доступною для розробників, бізнесу та звичайних користувачів. Для власників підписок Google AI Pro та Ultra передбачено збільшені ліміти токенів.

Джерело: Incrypted.

