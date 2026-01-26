close-btn
PaySpaceMagazine

Apple може представити Siri на базі Gemini вже у лютому — Bloomberg

26.01.2026 12:40
Микола Деркач

Ми ось-ось побачимо перші реальні результати нещодавно оголошеного ШІ-партнерства між Apple та Google. Як пише оглядач Bloomberg Марк Гурман, компанія планує анонсувати нову версію Siri у другій половині лютого

Apple може представити Siri на базі Gemini вже у лютому — Bloomberg

Фото: chatgpt.com

За даними Гурмана, оновлення працюватиме на ШІ-моделях Google Gemini. Очікується, що саме ця версія Siri вперше відповідатиме обіцянкам, які Apple публічно озвучила в червні 2024 року: асистент зможе виконувати дії, отримуючи доступ до персональних даних користувача та контенту на екрані. Інакше кажучи, Siri має перейти від простих команд до сценаріїв, де вона «розуміє» контекст і може доводити завдання до кінця.

Втім, лютневий реліз може стати лише проміжним етапом. Гурман зазначає, що Apple готує і масштабніший апгрейд, який планує представити в червні на конференції Worldwide Developers Conference. Ця версія Siri має стати більш розмовною — у стилі сучасних чатботів на кшталт ChatGPT — і, за інформацією Bloomberg, потенційно зможе працювати безпосередньо на хмарній інфраструктурі Google.

Читайте також: Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять

Також раніше стало відомо, що Apple мала труднощі з перезапуском своєї ШІ-стратегії. Зокрема, за словами Гурмана, керівник напряму Apple Vision Pro Майк Роквелл нібито називав одну з попередніх публікацій журналіста «нісенітницею». Однак тепер компанія, схоже, змінює підхід: у Bloomberg прямо вказують, що Google Gemini «підпиратиме» нову Siri, а серед сигналів нового курсу — кадрові перестановки в ШІ-напрямі та відхід багаторічного керівника Apple у сфері ШІ Джона Джанандреа.

Якщо ці плани підтвердяться, Apple фактично зробить ставку на партнерську модель розвитку ШІ-функцій — щонайменше на найближчі релізи iOS. Це може пришвидшити вихід конкурентних можливостей Siri й одночасно показати, наскільки глибокою стане інтеграція технологій Gemini в екосистему Apple.

Раніше ми писали, що Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri. Apple Inc. планує виплачувати близько $1 млрд на рік за надпотужну модель штучного інтелекту Gemini, розроблену Alphabet Inc. (компанією Google), щоб реалізувати довгоочікуване оновлення голосового помічника Siri.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон

Apple переносить паспорти користувачів у Wallet

Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей

Допоміжні матеріали: techcrunch.com.

Рубрики: AppleGoogleСвітНовиниТехнологіїШтучний інтелект
google news
Новини по темі
Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять 16.12.2025

Apple може підвищити ціни у 2026 році через дорожчу оперативну пам’ять
Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон 28.11.2025

Оригінальні документи заснування Apple виставлять на аукціон
Apple переносить паспорти користувачів у Wallet 19.11.2025

Apple переносить паспорти користувачів у Wallet
Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri 06.11.2025

Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri
Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації 29.10.2025

Apple та Microsoft досягли $4 трлн капіталізації
Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей 13.10.2025

Apple платитиме до $2 млн за виявлення вразливостей
Вибір редакції
Всі
Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів
ТОП статей 26.01.2026

Дія змінює юридичну форму: навіщо це державі та чи є ризики — відповіді експертів

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
ТОП статей 19.01.2026

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у грудні 2025 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:00

Квантові комп’ютери мають серйозні недоліки: попередження вчених

 Сьогодні  18:20

Криптоаналітик назвав умову, за якої XRP може зрости до $27

 Сьогодні  17:40

Уряд запустив грантову програму на генератори та зарядні станції для бізнесу

 Сьогодні  17:00

Відкриття та закриття бізнесу в Україні у 2025 році — аналітика YC.Market

 Сьогодні  16:20

Ринки наближаються до значної корекції — експерт

 Сьогодні  15:40

Ощадбанк отримав нового керівника

 Сьогодні  15:00

4 фактори, які можуть вплинути на крипторинок цього тижня

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.