Apple може представити Siri на базі Gemini вже у лютому — Bloomberg

Ми ось-ось побачимо перші реальні результати нещодавно оголошеного ШІ-партнерства між Apple та Google. Як пише оглядач Bloomberg Марк Гурман, компанія планує анонсувати нову версію Siri у другій половині лютого

За даними Гурмана, оновлення працюватиме на ШІ-моделях Google Gemini. Очікується, що саме ця версія Siri вперше відповідатиме обіцянкам, які Apple публічно озвучила в червні 2024 року: асистент зможе виконувати дії, отримуючи доступ до персональних даних користувача та контенту на екрані. Інакше кажучи, Siri має перейти від простих команд до сценаріїв, де вона «розуміє» контекст і може доводити завдання до кінця.

Втім, лютневий реліз може стати лише проміжним етапом. Гурман зазначає, що Apple готує і масштабніший апгрейд, який планує представити в червні на конференції Worldwide Developers Conference. Ця версія Siri має стати більш розмовною — у стилі сучасних чатботів на кшталт ChatGPT — і, за інформацією Bloomberg, потенційно зможе працювати безпосередньо на хмарній інфраструктурі Google.

Також раніше стало відомо, що Apple мала труднощі з перезапуском своєї ШІ-стратегії. Зокрема, за словами Гурмана, керівник напряму Apple Vision Pro Майк Роквелл нібито називав одну з попередніх публікацій журналіста «нісенітницею». Однак тепер компанія, схоже, змінює підхід: у Bloomberg прямо вказують, що Google Gemini «підпиратиме» нову Siri, а серед сигналів нового курсу — кадрові перестановки в ШІ-напрямі та відхід багаторічного керівника Apple у сфері ШІ Джона Джанандреа.

Якщо ці плани підтвердяться, Apple фактично зробить ставку на партнерську модель розвитку ШІ-функцій — щонайменше на найближчі релізи iOS. Це може пришвидшити вихід конкурентних можливостей Siri й одночасно показати, наскільки глибокою стане інтеграція технологій Gemini в екосистему Apple.

Раніше ми писали, що Apple планує інтегрувати Gemini від Google в Siri. Apple Inc. планує виплачувати близько $1 млрд на рік за надпотужну модель штучного інтелекту Gemini, розроблену Alphabet Inc. (компанією Google), щоб реалізувати довгоочікуване оновлення голосового помічника Siri.

