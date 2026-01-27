Apple представила нове покоління AirTag

Компанія Apple представила наступну версію AirTag: тепер трекер має більший радіус дії Bluetooth, гучніший динамік і поліпшені можливості точного пошуку

За точний пошук відповідає Ultra Wideband-чип другого покоління від Apple — такий самий встановлено в iPhone 17, iPhone Air, Apple Watch Series 11 та Apple Watch Ultra 3.

Функція точного пошуку дає тактильні, візуальні та звукові підказки, які допомагають знайти загублену річ. За словами Apple, тепер точний пошук працює на відстані до 50% більшій, ніж у попереднього покоління. Оновлений Bluetooth-чип також розширює дистанцію, з якої можна визначити місцезнаходження предметів.

Важливо, що з цим оновленням точний пошук буде доступний і з Apple Watch Series 9 або новіших, а також з Apple Watch Ultra 2 або новіших.

Динамік пристрою став на 50% гучнішим, ніж у попередній версії. Це означає, що сигнал AirTag можна почути з відстані до двох разів більшої, ніж раніше.

Цікаве по темі: Apple може представити Siri на базі Gemini вже у лютому — Bloomberg

AirTag також інтегруватиметься з Share Item Location — функцією iOS, яка дозволяє тимчасово ділитися локацією AirTag з третіми сторонами. Станом на сьогодні Apple має партнерства з 50 авіакомпаніями для відстеження багажу.

Ціна AirTag не змінилася: $29 за один трекер і $99 за набір із чотирьох, включно з безплатним персоналізованим гравіюванням.

AirTag уперше запустили у 2021 році, і він швидко став домінувати на ринку Bluetooth-трекерів для пошуку загублених речей, фактично змусивши попередніх лідерів на кшталт Tile шукати вихід. Компанія заявляла, що Apple конкурує нечесно, адже її мережа пошуку одразу стала настільки ж великою, як база встановлених iPhone, а також що Apple підштовхувала конкурентів AirTag інтегруватися з її застосунком Find My. Інші компанії, як-от Chipolo, погодилися працювати з Find My і конкурували з AirTag продуктами, які працюють і на iOS, і на Android, або мають інші особливості — наприклад, акумулятор, що перезаряджається.

Попри це AirTag досі залишається головним конкурентом для інших трекерів: за оцінками сторонніх аналітиків, майже 70% трекерів, проданих у другій половині 2024 року, були AirTag.

Джерело: TechCrunch.